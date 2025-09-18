Encuentran dos cadáveres, uno en Menorca y otro en Ibiza, y restos humanos en el mar cerca de Alcúdia

Dos cadáveres han aparecido en Menorca e Ibiza y, además, se han encontrado restos humanos en aguas próximas al término municipal de Alcúdia, durante este miércoles.

A las 11.45 horas por parte del 112, se alertó de que un particular había encontrado un cadáver en el agua, en la zona comprendida entre sa Caleta y Punta des Jondal, en Ibiza.

El pasado miércoles cerca de las 13.00 horas, cuando un buceador dio el aviso del avistamiento de un cuerpo en cala des Talaier, según han confirmado a Europa Press desde la Guardia Civil.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y un médico forense que comprobaron que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición en una zona rocosa e iniciaron las primeras investigaciones.

Finalmente a las 17.15 horas se produjo el levantamiento de cadáver y en las próximas horas se le realizará la autopsia en el depósito de Ciutadella.

En el otro caso también se recibió la llamada de un particular que había localizado unos restos humanos en el mar, alrededor de las 19.15 horas. Estos restos se trasladaron al puerto de Alcudiamar y allí se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Pollença. Una vez allí se requirió la presencia del forense, que levantó el cadáver sobre las 22.30 horas de este miércoles.