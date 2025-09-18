Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinde ante la primera 'biofesta' del curso
Los alumnos de Biología de la UIB vuelven a marcar tendencia con la tradicional “BIODUO”, un evento marcado a fuego en el calendario universitario de la isla
El nuevo curso académico ha comenzado, y los estudiantes de Biología de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ya han vuelto a poner en marcha una de sus tradiciones más esperadas: las 'biofestes'. La primera cita, bautizada como BIODUO, se celebrará el próximo 26 de septiembre y promete ser una oportunidad perfecta para romper el hielo y conocer a otros compañeros del nuevo curso.
Colas desde primera hora y entradas agotadas
Un vídeo publicado por dos estudiantes muestra cómo muchos aspirantes a asistir hicieron cola desde las 6.30 de la mañana para conseguir su entrada. La venta de entradas se abrió el martes 16 de septiembre en el hall del edificio Guillem Colom, a partir de las ocho. Los precios eran de 16 euros para los más rápidos y 20 euros para el resto, todas con tres consumiciones incluidas.
A pesar de los esfuerzos, muchos estudiantes se quedaron sin entradas, consolidando nuevamente la popularidad de estas celebraciones dentro del ámbito universitario de Mallorca.
Dinámica especial
La BIODUO tiene una mecánica particular: al entrar, cada asistente recibe una etiqueta con un nombre, debiendo encontrar a la pareja que le corresponde. Aquellos que lo consigan y se dirijan juntos a la barra recibirán una consumición gratuita.
La tradición de las 'biofestes' se mantiene firme en Mallorca y cada inicio de curso sirve para demostrar la fuerza de la comunidad universitaria de Biología. Entre colas y emoción, los estudiantes esperan con ilusión la primera gran celebración del curso.
