Aficine acerca las mejores obras de ópera y ballet a Baleares
Aficine presenta un año más la mejor programación de ópera y ballet en directo con grandes obras desde los mejores teatros del mundo.
La temporada 24/25 de ópera y ballet, gracias a la fidelidad del público balear amante de estos espectáculos, situó como número 1 del ranking de taquilla a nivel nacional a Ocimax Aficine.
Un año más presentamos una de las temporadas de ópera y ballet más emocionantes con retransmisiones en directo desde el Royal Ballet & Opera de Londres completando el programa con producciones de los mejores teatros del mundo y sus mejores figuras,en Ocimax Palma, Ocimax Maó y Eivissa Aficine. Esta temporada dará comienzo el 1 de octubre de 2025 hasta junio 2026, en la queapostamos por:
La magia del directo: su audiencia vivirá la emoción del estreno en tiempo real, nuestros espectadores estarán presentes en los grandes teatros del mundo el mismo día del estreno de las grandes óperas y ballets de la nueva temporada sin salir de las islas.
La excelencia del repertorio: complementando la frescura del directo, hemos seleccionado una serie de las mejores óperas desde los más prestigiosos teatros europeos, destacando 3 producciones de la Ópera Estatal de Viena, y la joya de la nueva temporada: La Gioconda, con un elenco de estrellas extraordinario, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann y Ludivic Tezier.
La exclusividad de las grandes voces: para redondear la temporada, hemos incorporado dos eventos especiales: recitales de dos de las voces más reconocidas y queridas del panorama actual, Jonas Kaufmann (The Sound of Movies, grabado en Praga) y Andrea Bocelli (30th Celebration, grabado en la Toscana).
Estas y muchas otras obras más, serán retransmitidas en nuestros cines de Mallorca, Menorca y Eivissa en una temporada inolvidable y mágica a la que están citados todos los amantes de estos grandes eventos.
Toda la programación:
https://www.aficine.com/opera-y-ballet/
