La Fundació Miró Mallorca impulsa un Programa de Amigos para reforzar el vínculo con los mallorquines

La Fundació Miró Mallorca acaba de estrenar su Programa de Amigos de la Fundació Miró Mallorca. Una visita exclusiva a la exposición Guspira Màgica, enmarcada en la gran muestra Paysage Miró, ha sido la primera actividad que han podido disfrutar los miembros.

Con esta iniciativa, la directora de la Fundació Miró Mallorca, Antònia Maria Perelló, ha logrado materializar uno de sus objetivos durante su mandato: «Desde un principio pensé que era imprescindible que la Fundació tuviera su propio grupo de amigos, como tienen la mayoría de museos e instituciones dedicadas al arte y la cultura».

Con el Programa de Amigos de la Fundació, la entidad quiere crear un grupo sólido y leal. / Archivo Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Para todas las obras de Joan Miró: Successió Miró, 2025. Eva Plasencia / Pep Escoda / Rubén G. Perdomo.

Joan Miró y el arte contemporáneo en Mallorca

La importancia del legado de Joan Miró en Mallorca y en el arte contemporáneo está fuera de toda duda. La generosidad del artista y de su esposa Pilar Juncosa hicieron posible que Palma cuente con un centro de prestigio internacional. «A partir de esta convicción queríamos ir un paso más allá», explica Perelló.

La constatación de que los visitantes extranjeros son más numerosos que los residentes evidenció la necesidad de acercar la institución a los mallorquines, trabajando para que «encontraran más motivos para visitarla». Y dentro de esta estrategia la constitución del Programa de Amics de la Fundació Miró Mallorca juega un papel destacado.

El Programa de Amigos de la Fundació tiene como objetivo acercar la institución a los mallorquines. / Archivo Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Para todas las obras de Joan Miró: Successió Miró, 2025. Eva Plasencia / Pep Escoda / Rubén G. Perdomo.

Un programa abierto a la sociedad mallorquina

La ambición que se halla detrás de esta iniciativa no es otra que «crear un grupo de personas afines, motivadas por los principios que inspiraron a Miró cuando creó la Fundació: fomentar el conocimiento, el crecimiento, ayudar a los artistas jóvenes a desarrollar sus carreras y, sobre todo, ampliar el conocimiento del arte entre la población de la isla», explica Perelló.

El Programa de Amics de la Fundació es también un apoyo para la propia institución, un espejo en el que ver reflejadas las carencias o los deseos en el campo del arte contemporáneo en Mallorca, expresados por este grupo cuyos miembros también pueden ejercer como embajadores de la Fundació cada uno en su entorno y con sus contactos.

El Programa de Amigos de la Fundació está abierto a personas interesadas en el arte y la cultura. / Archivo Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Para todas las obras de Joan Miró: Successió Miró, 2025. Eva Plasencia / Pep Escoda / Rubén G. Perdomo.

Comunidad y participación

«Tener personas activas y entusiastas a nuestro lado es lo mejor que nos puede pasar». Es así como Perelló invita a los potenciales amigos a crear sus propias sinergias y a ser parte activa del Programa de Amigos de la Fundació Miró Mallorca.

La propuesta mantiene abiertas unas puertas que nunca estuvieron cerradas, puesto que lo que se pretende es «llegar al mayor número de personas posible y que la relación sea de ida y vuelta». Con todo, la motivación es «poner en marcha un grupo, que no tiene que ser numeroso, sino sólido y leal. Un grupo en el que podamos confiar, encontrarnos y crecer juntos y construir una relación entre institución y visitante más íntima y cercana».

Actividades y beneficios del Programa de Amigos de la Fundació Miró

Las propuestas son variadas, desde visitas guiadas a exposiciones en la Fundació Miró Mallorca hasta salidas culturales a eventos internacionales como ARCO o la Bienal de Venecia.

De estructura horizontal, el Programa de Amics de la Fundació está abierto a personas interesadas en el arte y la cultura que pueden comprometerse con la institución a diferentes niveles: desde la categoría de Amigo, la más amplia y común, hasta las figuras de Mecenas y Benefactor.

«Todos, desde su perfil, pueden ayudar a que la Fundació encuentre una mayor complicidad con el público de Mallorca y reforzar el papel de la Fundació Miró como uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de Palma».