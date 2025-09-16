Llega Emprèn Day, una jornada para impulsar proyectos jóvenes en la UIB

Las mentes locales más inquietas y emprendedores de referencia concurrirán el próximo 8 de octubre en un espacio de la Universitat de les Illes Balears. Se trata de Emprèn Day, un evento impulsado por el Consell de Mallorca con el apoyo de UIBEmprèn. La jornada de emprendimiento, que se celebrará de 9 a 15 h en el Aula Magna del edificio Arxiduc Lluís Salvador (campus de la UIB), está diseñada para impulsar proyectos, conectar a la juventud con recursos y oportunidades para hacer realidad sus ideas y ofrecer inspiración en el ámbito del emprendimiento.

Emprèn Day está pensado para alumnado de bachillerato, FP, universidad, personas tituladas y cualquier persona con inquietudes emprendedoras. No importa si ya se tiene una idea de negocio o simplemente ganas de explorar nuevos caminos.

Este evento combina distintas actividades en la misma jornada, diseñadas para inspirar, conectar y activar las ideas de los jóvenes emprendedores. Seis espacios son los que conforman el Emprèn Day: espacio de ponencias, zona de networking, talleres prácticos, zona interactiva de proyectos, espacio de servicios y entidades y el espacio de información. Es importante recalcar que las plazas para las actividades son limitadas y es necesario inscribirse a cada una de las actividades que se quiere asistir a través del formulario de la web: emprendaymallorca.com.

Las ponencias estarán a cargo de emprendedores de referencia como Jorge Sandua (PutosModernos), Marc Revert (Orga AI) y Fernando de Miguel (offUgo). Jorge Sandua, creativo y fundador de una agencia con un estilo único de humor y branding que conecta con el público joven, presentará su trayectoria a través de campañas virales, productos y autopromociones. Marc Revert, mallorquín de 16 años, es cofundador de Orga AI, una startup de inteligencia artificial que, con solo once empleados, prevé lanzar en breve un modelo que competirá con ChatGPT. Por su parte, Fernando de Miguel es cofundador y CEO de offUgo, una empresa mallorquina de alquiler de coches 100 % digital que garantiza una experiencia óptima a un precio competitivo.

Tras cada ponencia habrá espacios de networking, Speed dating emprendedor, con los ponentes: pequeñas sesiones ágiles y abiertas, ideales para resolver dudas de manera más cercana. Además de poder asistir a las sesiones con los ponentes, habrá la opción de participar con Lluís Sardà y José Márquez, creadores de Generator Landing. Esta startup mallorquina, con sede en el ParcBit, ayuda a emprendedores de todo el mundo a vender más por Internet mediante WhatsApp, utilizando inteligencia artificial.

Los talleres del Emprèn Day serán creativos y dinámicos, e incluirán actividades como LEGO Serious Play, escape room empresarial o juegos de cartas para emprender. También habrá un espacio interactivo de proyectos, donde se podrán descubrir iniciativas emprendedoras en vivo. Además, habrá presencia de entidades públicas e iniciativas que apoyan a jóvenes emprendedores, como UIBEmprèn, ADR Balears, IFOC del Ayuntamiento de Calvià, entre otras.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes mediante unas palabras. La jornada será dinamizada por Adrián García como presentador, conocido como El Físico Barbudo. Graduado en Física, es técnico de comunicación y divulgación en el IFISC (UIB-CSIC) y desarrolla su proyecto personal, donde explica la física de manera divertida y didáctica, demostrando su gran talento como comunicador.

Durante toda la mañana se ofrecerá un servicio de tuc-tucs en el campus de la UIB para llegar fácilmente al Edificio Arxiduc Lluís Salvador de la UIB. Los horarios pueden consultarse en la web del evento. También habrá food trucks de Indivisible Gastrotruck y Anita Cakes para disfrutar de una pausa.

Diversas actividades se desarrollarán de manera simultánea, por lo que se recomienda consultar los horarios en la web. La inscripción es gratuita: solo hay que rellenar el formulario en línea, elegir las ponencias, networking y talleres de interés y prepararse para vivir una jornada llena de energía e inspiración.

Las personas inscritas y asistentes entrarán en el sorteo de un MacBook Air. Dicho sorteo se celebrará el mismo 8 de octubre en el Aula Magna. Las bases del mismo están disponibles en la página web.

Emprèn Day es un espacio vivo, creativo y participativo, un punto de encuentro para el talento joven y el espíritu emprendedor. Una iniciativa organizada por el Consell de Mallorca en colaboración con UIBEmprèn.