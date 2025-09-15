Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un turista ríe por no llorar con los precios de Ibiza: "¿En qué momento cuestan esto tres zumos y una botella de agua?

El joven se pregunta en Tik Tok "¿cómo puede ser todo tan caro en esta isla?"

La factura de la consumición

Ibiza

Que unas vacaciones en Ibiza son caras es algo que todo el mundo que viaja a la isla tiene asumido. No obstante, la realidad supera siempre las expectativas. Un joven tiktoker ha publicado un vídeo en el que se pregunta "cómo puede ser todo tan caro en esta isla".

No es la primera vez que Juanki Municio ha visitado Ibiza, pero los precios no dejan de sorprenderle. En esta ocasión, sentado en una terraza junto a sus amigos muestra la cuenta de su consumición. En total 55 euros. Entre risas, dice "¿En qué momento cuestan esto tres zumos y una botella de agua? ¿Aquí cuánto cobra la gente por trabajar? No lo entiendo.

El joven cuenta otra anécdota: "Fuimos ayer a una discoteca... -hola, sí, cinco entradas. Miro el datáfono y veo 650 euros. Pago y le digo: ¿y las copas? Y me dice: ¿qué copas?" Entre risas, explica que los tickets no incluían ni una consumición.

El vídeo se ha compartido más de 5.000 veces y cuenta con más de 800 comentarios sobre los abusos y los precios desorbitados que hay en la isla en la temporada de verano.

