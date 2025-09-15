La salud mental, nuevo nicho de negocio en la sanidad privada: Sanitas abre sus primeros centros especializados en España

Un 20% de los españoles ha necesitado atención médica por problemas de salud mental en el último año. Con una sanidad pública donde los recursos son mucho más inaccesibles y el tiempo de espera para, por ejemplo, una primera visita al psicólogo se eterniza, la sanidad privada ya hace tiempo que ha encontrado un nuevo nicho de negocio en este terreno. Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica (ELA) ya habían anunciado la creación de una red de 76 clínicas de cuidado de la salud mental y el bienestar emocional en los próximos tres años en Europa y América Latina. Solo en España, serán un total de 25 centros. Dos ya han abierto sus puertas.

El 37,5 % de los pacientes que acudieron a la sanidad pública por un problema de salud mental o por un malestar psicológico o emocional durante el último año no fueron tratados por un psicólogo o psiquiatra, sino por un médico de familia. Son porcentajes de la primera oleada del Barómetro Sanitario 2025 elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en colaboración con el Ministerio de Sanidad y publicada en julio.

Revelan los mismos datos, también, que solo el 52 % fue atendido en la sanidad pública, y de ellos, el 25 % logró cita en un plazo menor de un mes. El 22,5 % tuvo que esperar hasta dos meses, el 21,3 % tres meses; y en 16,7 %, entre cuatro y seis meses.

Nicho de negocio

La sanidad privada no es ajena a esta realidad y la cada vez mayor demanda de atención en este campo. Este lunes, Sanitas avanza que ha puesto en marcha su plan de expansión de las clínicas 'Mindplace' (así se denominan los centros) que pretenden "dar respuesta a la creciente demanda de cuidado de la salud mental y bienestar emocional". Madrid y Murcia han sido las primeras ciudades en abrir esos centros (lo hicieron el 1 de septiembre).

Cada uno cuenta con gabinetes donde ofrecer servicios de psicología, psiquiatría y logopedia tanto a adultos como a niños. La compañía de salud aclara: quien acuda a sus centros no necesita tener un seguro médico para acceder a las sesiones.

Atención especializada

"Hemos querido crear unos espacios únicos con la esencia de Sanitas y la singularidad de 'Mindplace'. Además, acercan la atención a las personas en entornos privados y sostenibles, con el objetivo de ofrecer la mejor atención especializada para que el bienestar emocional tenga el mismo nivel de cuidado que la salud física", explica Iñaki Peralta, CEO de Sanitas.

En España, donde ya hay 12,6 millones de personas con un seguro de salud, el sector privado concentra el 70% de los hospitales especializados en salud mental

"En España cada vez se habla más de salud mental, pero sigue siendo necesario disponer de espacios especializados a pie de calle donde poder acceder a todos estos recursos", añade Jesús Bonilla, director general de Sanitas Nuevos Negocios. Los espacios de Sanitas, relata la compañía, cuentan con servicios de psicología, psiquiatría y logopedia, junto a terapias individuales, familiares y grupales dirigidas a personas de todas las edades. Estas dos clínicas abiertas en España, son las primeras de una red internacional que Bupa, matriz de Sanitas, ha puesto en marcha. Buscan llegar a más de 200 centros abiertos en todo el mundo para 2027.

En nuestro país, donde ya hay 12,6 millones de personas con un seguro de salud, el sector privado concentra el 70% de los hospitales especializados en salud mental y tratamiento de adicciones, y el 51% de centros sin internamiento. Así consta en el 'Observatorio del sector sanitario privado 2025' del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), presentado el pasado abril. Además, más del 50% de las unidades de psicología clínica y psiquiatría integradas en hospitales se localizan en centros privados.