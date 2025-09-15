"Podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia": una vigilante cuenta su día a día en Baleares.

La posidonia oceánica es una planta marina endémica del mar Mediterráneo que forma extensas praderas submarinas. Estas praderas cumplen un papel ecológico esencial: producen oxígeno, sirven de refugio y alimento a numerosas especies marinas, estabilizan los fondos marinos y contribuyen a la calidad del agua, manteniéndola clara y limpia. Su presencia es un indicador de buena salud del ecosistema marino.

En Baleares, la posidonia tiene una importancia vital. Las praderas que rodean estas islas son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y están entre las mejor conservadas del Mediterráneo. Gracias a ellas, las aguas de estas islas son excepcionalmente transparentes, lo que las convierte en un atractivo turístico. Sin embargo, la posidonia está amenazada por el fondeo incontrolado de embarcaciones, la contaminación y el cambio climático.

De su protección habla precisamente @cuerpodemar, una vigilante de la posidonia que cuelga vídeos en redes sociales concienciando sobre la importancia de cuidar esta planta marina. La joven, que navega entre Ibiza y Formentera, da numerosos trucos para saber dónde se puede y dónde no se puede fondear un barco y evitar así destrozar una pradera.

"Quiero enseñarte cómo detecto si un barco está fondeado sobre posidonia, incluso cuando no tengo visibilidad", empieza diciendo en uno de sus vídeos. "Cuando el agua está clara uso el mirafondos. Se puede ver perfectamente si la cadena o el ancla caen sobre una pradera. Entonces, [en caso afirmativo] hago el informe y hablo con el patrón del barco para pedirle que se mueva", explica.

"Cuando el agua está turbia o las condiciones no me lo permiten utilizo la app Donia, que gracias a la geolocalización muestra tu ubicación y dónde están las praderas de posidonia, así como los bancos de arena. Es especialmente útil con poca visibilidad o cuando se llega a fondear de noche", indica la trabajadora. Eso sí, recuerda, "ninguna app sustituye al ojo humano. Siempre que se pueda lo más fiable es comprobar visualmente si el ancla y la cadena están en un buen lugar".

Sanciones para casos específicos

La publicación ha recibido numerosos comentarios con dudas al respecto, como la de un usuario que pregunta "cuántas multas se suelen poner en un día". "En Formentera solemos mover de 6 a 30 barcos diarios dependiendo del tráfico. En Ibiza esos números se triplican [serían hasta 90 barcos]. Solo se sanciona en casos específicos de mala praxis o recurrentes", subraya la joven.

"Proteger la posidonia es cuidar el mar que nos sostiene y nos da vida, así que hagámoslo entre todos", concluye la trabajadora.