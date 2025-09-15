El insólito momento de unos turistas en un bar de Mallorca: convierten a su amigo en “comba humana”.

Un nuevo vídeo ha empezado a circular en redes sociales en las últimas horas. En él se ve a dos turistas en la terraza de un bar-discoteca de la isla que, entre risas, cogen por los brazos y los pies a un amigo y comienzan a darle vueltas en el aire, como si fuera una cuerda de saltar. El improvisado espectáculo llamó la atención de los allí presentes, que grabaron la escena.

Una escena inesperada

En las imágenes, se puede ver al tercer joven, convertido en “comba humana”, balanceado varias veces sin perder la compostura mientras el público jalea la ocurrencia.

No es la primera vez que una escena protagonizada por visitantes a la isla se convierte en tendencia digital. En las últimas semanas se han hecho virales otros episodios curiosos, como el vídeo de unas viajeras que mostraban cómo, pese a poder permitirse volar a Mallorca, optaban por el ahorro extremo en la isla, alimentándose a base de bocadillos de supermercado.

Lo cierto es que, ya sea por sorpresas en hoteles, hábitos de ahorro insólitos o curiosos bailes improvisados, los turistas que llegan a Mallorca protagonizan escenas que terminan circulando en todo el mundo, sumando al relato digital de la isla como escenario de experiencias tan variadas como inesperadas.