El insólito momento de unos turistas en un bar de Mallorca: convierten a su amigo en “comba humana”
Las imágenes circulan desde esta tarde en redes sociales y muestran a dos jóvenes balanceando a un tercero en plena calle, ante la mirada atenta de los allí presentes
Un nuevo vídeo ha empezado a circular en redes sociales en las últimas horas. En él se ve a dos turistas en la terraza de un bar-discoteca de la isla que, entre risas, cogen por los brazos y los pies a un amigo y comienzan a darle vueltas en el aire, como si fuera una cuerda de saltar. El improvisado espectáculo llamó la atención de los allí presentes, que grabaron la escena.
Una escena inesperada
En las imágenes, se puede ver al tercer joven, convertido en “comba humana”, balanceado varias veces sin perder la compostura mientras el público jalea la ocurrencia.
No es la primera vez que una escena protagonizada por visitantes a la isla se convierte en tendencia digital. En las últimas semanas se han hecho virales otros episodios curiosos, como el vídeo de unas viajeras que mostraban cómo, pese a poder permitirse volar a Mallorca, optaban por el ahorro extremo en la isla, alimentándose a base de bocadillos de supermercado.
Lo cierto es que, ya sea por sorpresas en hoteles, hábitos de ahorro insólitos o curiosos bailes improvisados, los turistas que llegan a Mallorca protagonizan escenas que terminan circulando en todo el mundo, sumando al relato digital de la isla como escenario de experiencias tan variadas como inesperadas.
- Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»
- Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
- Fallece Jaime de Juan, histórico empresario y pionero del turismo en Mallorca
- Una publicación del Mallorca de Dani Rodríguez indigna a los aficionados
- El testimonio de una peatona atropellada en Palma: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
- Las imágenes de la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
- Los jesuitas ultiman la entrega de llaves del colegio y la iglesia de Montesión de Palma al empresario Víctor Madera