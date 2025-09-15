"He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera": José Elías presume de vacaciones en Baleares

Visitar Ibiza en temporada alta es un imprescindible para muchos viajeros; sin embargo, algunas de las experiencias que ofrece la isla no están al alcance de todos. Los precios de alojamiento, restauración y ocio son elevados, especialmente en verano, lo que convierte a la isla en uno de los destinos vacacionales más caros de España y del Mediterráneo. Aun así, la afluencia de visitantes no cesa: cada año miles de viajeros aceptan pagar este elevado coste atraídos por la promesa de un lugar único que combina exclusividad, naturaleza y una oferta de entretenimiento difícil de igualar.

La isla balear ofrece mucho más que su famosa vida nocturna. Sus playas de aguas cristalinas, calas escondidas y paisajes naturales invitan al descanso y la desconexión. La gastronomía local, con productos frescos del mar y platos tradicionales enriquece la experiencia de los viajeros. A ello se suman los mercadillos artesanales, las puestas de sol inolvidables y el ambiente único que ofrece la isla.

Por ello, hay quienes repiten año tras año, aunque es cierto que no todos pueden visitar Ibiza de la misma manera. Según ha contado el empresario multimillonario José Elías en el pódcast Búscate la vida, el precio de sus vacaciones de este verano en las Pitiusas supera al coste de los días que ha pasado en Seychelles con su familia, pese a que este último destino también destaca por el lujo y la exclusividad.

"¿Cuánto te has gastado en las vacaciones?", le pregunta el presentador. A lo que el empresario responde sin titubear: "En Ibiza y Formentera unos 35.000 euros". "¿Por familia?", repregunta el presentador. "Por familia. Hemos estado 15 días", subraya José Elías.

"Es pasta", le dice el presentador del pódcast. Y es en este momento cuando el empresario explica a qué ha destinado su dinero. "Hay ahí un barco, que ya solo eso vale 28.000 euros. Y luego pues todas las comidas, toda la historia, la casa… Sí, más o menos hemos gastado eso", indica.

Pero José Elías y su familia también han estado en otras islas, concretamente en Seychelles, donde cree haberse gastado "15.000 euros, más o menos". Entre los 50.000 euros de las vacaciones de este verano y los 10.000 más que el empresario estima que invierte en otros días libres el resto del año, asegura que gasta unos 60.000 euros en total en sus vacaciones.

Aunque para muchos pueda parecer una cifra elevada, los usuarios que han comentado el vídeo colgado en TikTok creen todo lo contrario. "Me parece poco, la verdad, teniendo en cuenta el nivel adquisitivo que tiene y las vacaciones que se pega", comenta uno.