Celebración de la amistad

Muere la última tarde. El fuego del verano se apaga reducido a cenizas con el rayo de sol melancólico que anuncia la noche inminente, la catástrofe escolar. Nada que hacer. Pero ellas lo intentan apelando al olvido y a la concentración, sin enojos ni cuestionamientos, desapercibidas.

Aina y Flora, fingen, hermosas, que no hay un mañana, una vuelta al cole. A ver si nadie se da cuenta. Todos lo hacemos. ¿A quién le gusta perder lo que ama? ¿Qué no hace cualquier persona por atesorar lo más preciado contra viento y marea? Entonces con tozudez apuestan por el milagro, por retener una porción del paraíso que se va. Un rato, un ratito más.

Hay algo de suerte. Un instante del paraíso que se va queda congelado en la fotografía de Xisco Alario, que se ubicó, rodilla al piso, y disparó. Memoria de lo acontecido, testimonio indudable de que la tarde aún no murió, preserva un momento único que no volverá.

Allí están las niñas, ensimismadas, las cabezas pegadas, las caras iluminadas y atentas al móvil justo cuando Xisco hace clic y fija esa porción de mundo. El rastro del verano sobrevive en la piel de sus cuerpos bronceados, en la sal que se adueña del pelo, en la arena entre los dedos de los pies.

Duele. Hay que entenderlo. La vida, a veces, dice que no. Pero ellas insisten, pese a la noche caprichosa que arriba sin freno tan descarada, con esa insistencia loca del tiempo de ir hacia adelante acumulando horas, días y años.

Ambas, encapsuladas, habitan su momento sumergidas en la intimidad, ausentes de lo banal, del buen comportamiento, de la norma, del tiempo cronometrado de la obligación que se avecina inexorable. Compenetradas, celebran la amistad en ese espacio propio, singular y vital que solo les pertenece a ellas.

Entre tanto Aina deja de mirar el móvil y le dice algo a Flora cuando Xisco, de pie, retrata el vuelo de un pájaro, enfoca una sombra desproporcionada.

—¿Qué haces?— le pregunta Aina a Xisco, tirándole de la camiseta.

— Ahora estoy viendo las fotos del día.

—¿Podemos ver?— pregunta Flora al lado de Aina.

—Claro. Ya les muestro.

—¡Sí, queremos ver!— refuerza Aina el pedido.

Entonces Xisco se sienta con las piernas cruzadas, les acerca la cámara. Dos mujeres caminan por el centro de Palma, un hombre en un bar bebe una cerveza sin compañía, una tormenta nocturna agita el Paseo Marítimo, dos niñas miran un móvil al final del verano.

—¡Somos nosotras!— dice Aina sorprendida.

—Quedamos atrapadas en la foto — explica Flora en cuclillas con la cámara en la mano—. ¡No podremos ir a la escuela!

—¿Son hermanas?— prueba Xisco—. Son muy parecidas.

—No....Siempre se confunden con lo mismo — responde Aina comiendo un trozo de ensaimada.

—Más o menos. ¡Somos amigas! — agrega Flora.

— ¡Eso!— exclama Aina riendo sobre los hombros de su amiga mientras caen al suelo.