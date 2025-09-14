¡A clases con arte!

¡Y ya está! La vuelta al cole es historia reciente. Los estuches nuevos ya tienen algún boli sin capuchón, las mochilas han perdido ese olor a tienda y los horarios matutinos vuelven a ser una realidad incuestionable. Pero en Palma tenemos un secreto bien guardado: aquí el regreso a la rutina no duele tanto porque viene acompañado de la Nit de l’Art.

Es como si la ciudad hubiera planeado una conspiración amable. Mientras los peques se adaptan a sus nuevos profes y los padres suspiran recordando las vacaciones, las galerías se preparan para su gran noche. Es el antídoto perfecto contra la melancolía de final de verano.

Porque, seamos sinceros, ¿hay algo más reconfortante que perderse por el casco antiguo después de sobrevivir a las primeras reuniones de padres? Las calles se llenan de curiosos, las obras salen de sus marcos habituales y hasta los más escépticos del arte contemporáneo acaban preguntando precios.

Y aquí viene lo bueno: la Nit de l’Art no es solo diversión, es parte de algo mucho más grande. Este evento es uno de los pilares fundamentales que posiciona a Palma como candidata seria para ser Capital Europea de la Cultura. Cada galería que visitamos, cada obra que contemplamos, cada conversación que surge frente a una instalación, suma puntos a nuestro expediente cultural.

Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de dar ese empujón definitivo. Participar, disfrutar y hacer ruido cultural es nuestra manera de decir: «¡Palma se lo merece!».

Que empiece el espectáculo y que Europa tome nota. Pero ahora, aprovechando que tenemos su atención, permítannos contarles todo lo que ha pasado en el efervescente mundo de los eventos.

1 Cerámica con acento internacional

En el corazón de Marratxí, Sa Refinadora se convirtió en punto de encuentro para la creación y la celebración cultural. El espacio acogió la entrega del premio de la IX Bienal Internacional de Cerámica de Marratxí (Bicma) y la inauguración de la exposición con las obras finalistas. Entre aplausos, el artista serbio Velimir Vukicevic recibió el máximo galardón, dotado con 10.000 euros, por su pieza Air Turbulence, un trabajo de porcelana que sorprendió por su delicadeza técnica y fuerza expresiva.

El acto reunió a destacadas autoridades, encabezadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, junto a representantes del tejido cultural balear. La velada, impregnada de entusiasmo y orgullo colectivo, reforzó el papel de Marratxí como centro de la cerámica contemporánea, proyectando la tradición al ámbito internacional y consolidando la Bicma como cita imprescindible en la agenda artística.

2 El arte de soltar

La Galería Dionís Bennàssar abrió sus puertas a la sensibilidad y al misterio con La saviesa de la incertesa, la nueva exposición de Pilar Cerdà. La artista mallorquina, de espíritu inquieto y mirada luminosa, propone un viaje hacia lo desconocido con una invitación clara: dejarse llevar.

Cerdà, que domina la escultura, la cerámica, la pintura y el grabado, se rebela contra la falsa promesa de seguridad que tanto persigue nuestra sociedad. Su obra fluye con la naturalidad de quien escucha a la materia, permitiendo que la sorpresa guíe el proceso creativo. En sus propias palabras, es un camino «mágico, intuitivo e inconsciente».

Las piezas, que ya han conquistado galerías internacionales, llegan ahora para despertar al público local. Como apunta la gestora cultural Pilar Ribal, son mensajes que se elevan hacia el cielo, abriendo un diálogo íntimo entre artista, obra y espectador.

3 Un ‘hub’ para soñar en grande

Agora Portals International School celebró con entusiasmo la inauguración del Agora Talent Hub, un espacio creado para los alumnos de Bachillerato nacional e internacional que combina modernidad y visión de futuro. En este entorno vanguardista, diseñado por el arquitecto Lluís Dilmé, los jóvenes encuentran un lugar donde investigar, crear y trabajar en equipo, acercándose al mundo universitario desde una atmósfera inspiradora.

La apertura se vivió como un paso decisivo en la apuesta del centro por la excelencia académica y el aprendizaje significativo. El Talent Hub se consolida como un punto de encuentro para estimular la creatividad, la confianza y la motivación de los estudiantes en una etapa clave de su formación.

El acto contó con la presencia de Lluís Dilmé, autor del proyecto arquitectónico; Vicenç Gandol, director general de los colegios Agora en España; Lorenzo Fiorani, CEO de Globeducate España y Andorra; Rocío Baquero, subdirectora del centro y directora de Bachillerato; así como Isabel Bonet, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calvià.

Como único colegio en Balears que ofrece el IB Continuum y pionero en implantar el Bachillerato Internacional, Agora Portals reafirma su liderazgo y proyecta talento local hacia horizontes globales.

4 No es un adiós es un hasta pronto

Palma vivió una jornada entrañable al rendir homenaje al comisario Fernando Reboiras, quien se despide de su cargo en la Policía Nacional de Balears tras una trayectoria ejemplar. El Real Club Náutico fue el escenario de una comida cargada de afecto y reconocimiento, donde amigos, compañeros y autoridades quisieron mostrarle su gratitud.

El encuentro reunió a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros del poder judicial, de la Fiscalía, del sector de la seguridad privada y del empresariado local, todos unidos por un mismo sentimiento: el respeto y el cariño hacia Reboiras.

Entre anécdotas y recuerdos, se destacó su cercanía, su profesionalidad y su capacidad para tejer puentes entre instituciones. Los discursos fueron emotivos y cálidos, reflejando el legado de confianza y colaboración que deja tras de sí.

Más que una despedida, fue una celebración de vida y servicio, un adiós sereno que deja la puerta abierta a un reencuentro. ¡Mucha suerte comisario!

5 Vuelta a la vida

Con las maletas todavía oliendo a vacaciones y el bronceado aún marcando sonrisas, las conocidas Tertulias del Mesón de Palma han retomado su ritual más entrañable. Como cada primer jueves, los manteles blancos volvieron a extenderse para acoger la sabrosa tradición que une buena mesa y mejor conversación.

Esta vez, la sorpresa llegó de la mano del alcalde Jaime Martínez, quien se plantó ante más de cien comensales expectantes. El recibimiento fue de esos que emocionan: un aplauso cálido y sincero que llenó el salón de complicidad.

Entre platos y charlas distendidas, el primer edil transmitió ese mensaje que todos necesitaban escuchar: que sí se puede soñar con una Palma mejor, que la esperanza no está reñida con el realismo. Reconoció, eso sí, que el camino es largo y el trabajo intenso.

Los tertulianos, con ese espíritu de sobremesa pausada que invita a la reflexión, se marcharon con la sensación de haber compartido algo más que un almuerzo: la confianza en un futuro prometedor para su nuestra ciudad.