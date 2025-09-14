Cinco cocineros con estrella Michelin cocinarán en La Residencia de Deià
La cita, bautizada como The Art of Flavours, se celebrará el primer fin de semana de octubre
El hotel La Residencia, del grupo Belmond, ha organizado una cita de alto nivel gastronómico para principios de octubre. Se trata del evento The Art of Flavours, en el que participarán cinco cocineros galardonados con estrella Michelin, que compartirán fogones con el chef residente Pablo Aranda.
Este festival gastronómico se celebrará el 3 y el 4 de octubre y se inspira la cita culinaria homónima que el hotel Reid's Palace de Madeira organiza desde hace seis años.
Talento con nombre propio
Así, Pablo Aranda, quien comanda los fogones del restaurante El Olivo con una apetitosa propuesta que enlaza herencia culinaria islámica con el producto autóctono, compartirá su buen hacer en la cocina con Luke Selby, chef de Le Manoir aux Quat'Saisons de Oxfordshire, con dos estrellas Michelin; José Diogo Costa, cocinero ejecutivo de Reid's Palace, con una estrella Michelin; Pedro Aguilera, 'alma mater' de los fogones de Mesón Sabor Andaluz (Cádiz), con una estrella Michelin; Miguel Caño, director de cocina de Nublo (La Rioja), con una estrella Michelin; y el chef mallorquín Santi Taura, creador de Dins (Palma), uno de los emblemas de la renovación actual de la cocina tradicional mallorquina.
Para el 3 de octubre, La Residencia ha organizado una cena que consistirá en un menú degustación preparado por los cocineros; mientras que para la cita del 4 de octubre, los chefs invitados cocinarán codo con codo con el equipo de La Residencia para ofrecer 20 estaciones de cocina en vivo, en las que se destacará el producto de Mallorca. Las reservas pueden realizarse en la web del hotel.
