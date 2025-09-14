La ashwagandha, el suplemento que conquista a mujeres en perimenopausia: "Me ha quitado una neblina de la cabeza"

La ashwagandha ya es uno de los complementos alimenticios más de moda. Ha desplazado a otro suplemento, el triptófano, que hasta ahora reinaba si una persona buscaba algo natural para combatir, por ejemplo, el estrés. "Vendemos muchísimo. Está en el 'top ten'", explica Mirela Florea, encargada de uno de los establecimientos que la cadena Herbolario Navarro tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid. Su consumo es habitual en personas que atraviesan épocas de fatiga, estrés puntual o exceso de trabajo mental, reseña el herbolario.

Se trata de un complemento alimenticio natural a base de extracto de raíz de Withania somnifera, una planta tradicionalmente utilizada en la medicina ayurvédica, conocida también como el 'ginseng indio' o 'cereza de invierno'. Quien la consume busca un suplemento que, reza su descripción, contribuye al bienestar mental y físico; ayuda en momentos de tensión nerviosa o estrés pasajero y apoya los niveles de energía y vitalidad. Sin embargo, advierten desde el propio herbolario, no es inocua. Hay que tomarla con precaución.

En las redes sociales

Las redes sociales han contribuido al éxito que está alcanzando un complemento que está formulado con una alta concentración de principios activos, en particular withanólidos, compuestos naturalmente presentes en la raíz de ashwagandha, explica la responsable del herbolario. En su tienda, el perfil de clientas, porque la mayoría son mujeres, abarca una franja de edad de que va de los 25 a los 55 años. "Lo que más factura son los suplementos. El colágeno, el magnesio, el Omega 3... y, desde, hace un año, ha entrado con fuerza la ashwagandha", señala Florea.

"Es un adaptógeno (una sustancia de origen vegetal: hierbas, raíces, hongos). Significa que te ayuda a adaptar el organismo para mantener un equilibrio a nivel interno. Además, mejora la capacidad cognitiva, con lo cual mejora la memoria y, además, regula el cortisol que es la hormona del estrés", describe Florea. "Se puede tomar de día para equilibrar el sistema nervioso y también de noche para mejorar la calidad del sueño", añade. Es decir, dos comprimidos al día.

Buena parte del éxito de la ashwagandha se debe al boca-oreja entre, principalmente, mujeres de más de 45 años, en la premenoupasia o menopausia. La 'promesa' de que alivia síntomas como la niebla mental, el insomnio o el exceso de cortisol ha sido un gancho de lo más efectivo. Además, quienes la han probado, aseguran que les funciona. Es el caso de María Sánchez, que también toma vitamina C, Magnesio y Omega 3. A ella se lo recomendó su profesora de danza. "La ashwagandha la compré antes de saber pronunciar la palabra. Y noté los efectos enseguida", explica. ¿Y qué notas? "Noto claridad mental. Es como si me hubieran quitado una neblina de la cabeza que no sabía que tenía. Y siento que tengo más calma a la hora de gestionar las cosas".

También Carlota Rius llegó a este producto 'recomendada' por una amiga. "Noto un 'reseteo mental', me da ligereza mental. Es decir, la típica niebla mental de la menopausia, que te cuesta mucho concentrarte y estás espesa… pues en eso lo he notado muchísimo. A los pocos días de empezar a tomarlas era como si me hubieran limpiado la cabeza. Recuperé la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, tener las ideas muy claras, eficacia mental". En su caso, el suplemento también le ha mejorado el estado de ánimo: "Me noto más positiva, con menos cambios de humor, más estable emocionalmente". Y añade otra cosa "importantísima": "Me ha ayudado a dormir. Si las tomas por la mañana, te dan vitalidad, pero si las tomas por la noche, te facilitan el sueño", cuenta. "Yo dormía fatal, llevaba meses con sueño muy ligero, despertándome continuamente. Ahora pocas veces me desvelo y cuando duermo, vuelvo a soñar. Eso significa que vuelvo a dormir de forma profunda. La sensación de descanso es muchísimo mayor. Yo iba hecha polvo. Ahora no duermo más horas, pero sí duermo mucho mejor". El mismo entusiasmo comparte Susana García. "No solo es que tengo menos ansiedad, sino que en el día a día respondo con más eficacia. He notado mejoras en el estado de ánimo y me siento más ligera y con más energía".

Con precaución

La fama de esta hierba, aclara Mirela Florea, comenzó a expandirse hará un año, que es cuando su herbolario comenzó a venderla con su propia marca, como en otros productos. Mirela Florea, advierte, sin embargo, de que es un complemento que tiene también contraindicaciones. "Si tomas un ansiolítico, no puedes tomarla. Interfiere con la medicación y no va a hacer ningún efecto. Luego, en un embarazo, evidentemente, no se puede tomar tampoco. Por mucho que sea una planta, hay que tener cuidado y explicarle a la gente cuando viene: 'Oye, tú no la puedes tomar por esto'", añade.

Aunque se venda como algo 'natural' por ser de plantas, no quiere decir que el producto sea inocuo, aseguran los dietistas-nutricionistas

"A nivel general, esto es un tipo de ginseng, un extracto de plantas. Y los productos a base de plantas constituyen un mercado en expansión. Los mayores consumidores son los jóvenes, las mujeres y las personas mayores", señalan fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) que, a continuación, advierten: "No hay evidencias claras, o pruebas suficientes y de buena calidad, en suplementación con plantas y sus extractos, como es este caso".

"Aunque se venda como algo 'natural' por ser de plantas, no quiere decir que el producto sea inocuo", recuerdan. Un consumo innecesario, o en dosis más altas de las recomendadas, de cualquier suplemento puede tener efectos perjudiciales para la salud, sobre todo si se toman de forma prolongada. Lo más "peligroso" de estos suplementos es su uso indiscriminado, continuado, excesivo y sin supervisión de un profesional sanitario", zanjan.

Efectos secundarios

Los efectos secundarios comunes de la ashwagandha suelen ser leves e incluyen malestar estomacal, heces blandas, náuseas y somnolencia. No está claro si es seguro usar el complemento durante periodos más prolongados a tres meses, señala la Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS, por sus siglas en inglés) de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Estantes con ashwagandha en distintas presentaciones / N.S.

Los extractos de ashwagandha, apunta esta información, se han relacionado con lesiones hepáticas en algunas personas, pero se necesita más investigación. Algunos estudios demuestran que puede afectar el funcionamiento de la glándula tiroide y también podría interactuar con medicamentos para la diabetes y la presión arterial, sedantes y medicamentos que inhiben el sistema inmunitario.