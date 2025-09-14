Anna Petrillo gana la cuarta edición del concurso El Millor Pa amb Oli

El pamboli volvió a reivindicarse como plato sabroso y versátil en la cuarta edición del concurso El Millor Pa amb Oli del Món, celebrado este sábado en Son Mesquidassa (Felanitx). Anna Petrillo, cocinera del restaurante Es Foraster de Palma, fue galardonada con el primer premio.

Pa amb oli ganador / .

El jurado, compuesto por el cantautor Tomeu Penya, el ganador de la tercera edición David Maties, el mestre tafoner Juan Alcaide y el comunicador Àngel Aguiló calificó de sorprendente e innovador, su 'pa amb oli', que combinó mousse de ajo negro y aceitunas, calamar a la plancha relleno de sobrassada, mozzarela ahumada, berenjena y salsa kimchi, guasacaca y tobiko.

Bernat Bonet, en el centro, futuro Mestre del Pa amb Oli / B. Font

Jaume March, de Pollença, logró el segundo premio de esta cita organizada por Olives Rosselló, Son Mesquidassa y Olis Balle; mientras que Vicky Pou Ramírez, de Sóller, completó el podio en tercera posición. Además, el joven Bernat Bonet fue distinguido con el reconocimiento especial Futur Mestre del Pa amb Oli para menores de 16 años.