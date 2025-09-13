Éxito de la II Fiesta de la Pastelería y de las Panaderías en La Misericòrdia

El dulce apasiona, y si encima es una degustación gratuita con establecimientos de categoría, el éxito está asegurado. Es lo que ha pasado esta tarde en el Pati de les Rentadores, en La Misericòrdia, donde se ha celebrado la II Fiesta de la Pastelería y de las Panaderías con una gran afluencia de público, que ha podido catar desde el tradicional gató d'ametla a un alfajor elaborado con harina de algarroba y almendra.

En esta muestra de productos de panadería y pastelería han participado Forn i Pastisseria Trias, La Oliva, Forn Fondo, Pastelerías Ángel, Gluky Palma, Forn de Búger, Narez & Cuart y Galletes Gori de Muro. Ensaïmada amb figues, un esponjoso gató, alfajores resultantes de la fusión de la repostería argentina y mallorquina, cremadillos, bizcocho de vainilla con frambuesas y queso mascarpone, doblegats, pastel de almendra e higos y las tradicionales galletes d’oli han sido la propuesta de los ocho establecimientos participantes, invitados por el Consell de Mallorca y la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares (Ascaib) , organizadores de esta fiesta.

El Pati de les Rentadores se ha quedado pequeño ante la respuesta ciudadana a la segunda edición de esta muestra, que rinde homenaje a los artesanos. “Hacen cosas buenas, innovación, modernez, nos encanta oler su aroma… Tenemos que luchar mucho porque es una tradición, si no, mañana los echaremos de menos”, ha manifestado Koldo Royo, presidente de Ascaib.

A medida que los pasteleros y panaderos han ido subiendo al escenario, para explicar la elaboración del dulce que presentaban, se abría el reparto de porciones de su estand, ante el que ya esperaban muchos de los allí presentes. “Hay de todo”, comentaba una de las asistentes a sus dos amigas, mientras degustaban el gató del Forn Trias, que este pasado verano fue premiado en un concurso internacional en Bruselas. “Ha sido un punto de inflexión para que la gente conozca el gató”, ha comentado sobre ese reconocimiento el maestro pastelero Pep Trias.

La tarde también ha contado con la entrega de diplomas y siurells a una serie de establecimientos, tanto los que mantienen tradiciones como los que han innovado, así como a Pep Magraner, gerente de la Associació de Forners i Pastissers de les Balears, por su dedicación. Los otros premiados de este año han sido: Galletas Gori de Muro, Forn de ca sa Camena, Ca na Cati Pastisseries, Miquel Pujol (Forn de sa Pelleteria) a título póstumo, Narez & Cuart, Palma Bread y Forn i Pastisseria Benet Barón.

La II Fiesta de la Pastelería y de las Panaderías cerrará a las ocho de la tarde.