España probará un sistema de avisos por GPS para alertar de linces en la carretera y evitar atropellos

Hace años que la Administración se esfuerza en encontrar la receta que reduzca el número de linces ibéricos atropellados en la Península. Tanto en España como en Portugal, hay señales de advertencia situadas en las vías más concurridas por estos félidos amenazados. En algunos puntos, también se han introducido avisos sobre la presencia del "gato" en los paneles electrónicos. No obstante, las muertes por atropello siguen siendo el contrapunto al éxito de la recuperación del lince ibérico. Cada año, mueren decenas de ejemplares sobre el asfalto.

Por esta razón, España se propone abordar el problema con una novedosa medida que ya lleva dos años probándose en Portugal. La idea es que aplicaciones de GPS incluyan avisos al momento alertando de la presencia de linces en la zona. El país vecino, en las regiones del Algarve y el Bajo Alentejo, ha puesto en marcha un sistema de alerta en colaboración con la aplicación Waze.

Señal que advierte de la presencia de linces en carretera. / Agencias

"Funciona a tiempo real, cuando los animales marcados entran en áreas que están a menos de 200 metros de distancia de las carreteras, Waze emite una señal al conductor y le avisa de que reduzca la velocidad porque hay riesgo de colisión con un animal", detalla João Alves, del Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF) de Portugal, en conversación con EL PERIÓDICO.

Las primeras pruebas piloto podrían empezar a hacerse el año que viene

Cuando se apuesta por reintroducir el lince o reforzar sus poblaciones, el riesgo cero no existe. Pero siempre se trata de hallar lugares poco transitados y con una densidad de población baja. Este es el caso de áreas como el Bajo Alentejo y el norte del Algarve. Aun así, el peligro de los atropellos siempre estará ahí: "La idea es minimizarlos e intentar disminuir los factores para que los factores de mortalidad relacionados con causas humanas sean muy bajos".

"Waze emite una señal y avisa al conductor de que reduzca la velocidad porque hay riesgo de colisión con un animal" João Alves — Dirigente del programa de conservación del lince en Portugal

El proceso de comunicación se basa en un dispositivo de tecnología de largo alcance que permite advertir a larga distancia de la ubicación en la que se encuentra el lince a través de radiofrecuencia y consumiendo poca energía. El programa ha tenido éxito, según aseguran los técnicos portugueses.

Ahora, los responsables del plan de reintroducción y conservación del lince (colaboran el Gobierno y las comunidades autónomas) estudian cómo desarrollarlo en lugares como Andalucía o Castilla-La Mancha para dar un vuelco al goteo de atropellos que se repite cada año. Una de las posibilidades es empezar a hacer pruebas piloto a partir del año que viene. "También Francia, para el lince boreal, y Australia, para los koalas, se han interesado en el sistema", asegura Alves.

Pendientes de las capturas

La dificultad de este método es que se necesitan collares de seguimiento colocados en los felinos para que sea útil. La población de linces ibéricos, en toda la Península, roza ya los 2.400 ejemplares según el último censo. Sin embargo, de todos estos, tan solo algunas decenas llevan un collar instalado. El aparato se les suele colocar cuando se les libera al medio natural o cuando se realizan capturas para realizar chequeos veterinarios e intensificar el seguimiento.

Una valla para evitar atropellos y una cámara de fototrampeo, en la región del Algarve. / El Periódico

Así pues, los avisos a aplicaciones como Waze (todavía no hay ningún acuerdo de colaboración con Google Maps) se limitan al número de linces con collar. También es cierto que en los últimos años se han buscado collares que dispongan de baterías que duren más tiempo. 'Secreto', por ejemplo, el lince ibérico que apareció en Catalunya –esta semana se supo que pasó también por los Pirineos–, llevaba un collar de transmisión, pero sin batería. Este motivo explica que el cuerpo de Agents Rurals no haya podido saber dónde se encuentra si no era porque pasaba por zonas en las que había cámaras de fototrampeo.

En este contexto, la alianza de las autoridades con Waze es solo un grano de arena que, cuando se ponga en marcha, junto con los paneles electrónicos, las señales y las acciones de concienciación, debe ser un impulso extra para que las muertes de linces ibéricos en las carreteras sean cada vez más anecdóticas. Atropellar a un lince, si se va a más velocidad de la permitida, hoy en día, puede ser tipificado como un delito contra el medio ambiente.

Un ejemplar de lince ibérico. / FERRAN AGUILAR

Un buen ejemplo de ello es lo que sucedió hace años en Mértola, en el Bajo Alentejo. "Una conductora que atropelló a uno trató de pedirnos una indemnización por los daños que había sufrido su coche", detalla Alves. Pero cuando la policía comprobó que triplicaba la velocidad máxima permitida, las cosas cambiaron. "Le advertimos de que la podíamos demandar por un delito ecológico y no se volvió a poner en contacto con nostros", zanja el experto.