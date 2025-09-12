Ed Sheeran disfruta de comida italiana en un restaurante en Santa Catalina

El cantautor y músico británico Ed Sheeran ha estado en Mallorca y ha disfrutado de la gastronomía italiana en un restaurante de Santa Catalina, que ha compartido una foto de la visita de este artista, uno de los más reconocidos en el panorama internacional.

“Hoy en Mama’s Pepper hemos tenido una visita muy especial ✨ El gran Ed Sheeran vino a disfrutar de nuestra cocina italiana en el corazón de Santa Catalina. Un placer compartir la mesa con alguien que inspira con su música en todo el mundo”, ha compartido el restaurante de Palma.

El paso por Mallorca del músico, ganador de varios Grammy, Brit Awards, y premios MTV, coincide con una serie de conciertos que tiene programados por Europa y con el lanzamiento de Play, el octavo álbum de estudio de su carrera.

El autor de éxitos como Shape of You, Perfect y Photograph repite en Mallorca. La última vez se le vio en abril de 2024, acompañado de unos amigos en el local Honky Tonk. La anterior ocasión fue en 2021, con motivo de su asistencia a la gala de Los40 Music Awards que se celebró en el velódromo Illes Balears