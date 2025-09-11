La reacción de un turista al descubrir cómo visten los mallorquines: "Es diferente"

Un turista de visita en Mallorca ha compartido en TikTok su sorpresa ante la forma de vestir de los isleños, en particular por un detalle que para los mallorquines resulta de lo más cotidiano: las abarcas, un calzado tradicional de Menorca y Baleares.

En el vídeo, grabado en el interior de un comercio de la isla, se puede ver a un hombre llevando este tipo de sandalia mientras hace sus compras. El visitante lo acompaña con un mensaje irónico: “Estilo mallorquín, pero no exactamente el que tenía en mente… Un poco de emoción vacacional, un pequeño desastre de la moda. ¡Bienvenidos al lado inesperado de Mallorca!”, asegura en su publicación.

El creador de contenido sentencia finalmente: “Es diferente”, reforzando el contraste entre la imagen idealizada de la isla y la normalidad de su día a día.

En otro vídeo, el mismo usuario también se sorprende ante el precio del zumo recién esprimido en un supermermado de la isla: "Qué barato", firma la descripción de la publicación.

Normalidad para unos, sorpresa para otros

No es la primera vez que un turista se sorprende por situaciones comunes para los residentes. Hace unos días, otra visitante publicaba un vídeo que se hizo viral tras encontrarse con una cabra en medio de una carretera de la Serra de Tramuntana, algo habitual para quienes viven en la isla pero inesperado para quienes la visitan por primera vez.