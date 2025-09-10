Port Adriano acoge el American Car Show con más de 70 coches clásicos

Port Adriano se convierte, por décimo año consecutivo, en un gran escenario para mostrar más de 70 coches americanos clásicos con el American Car Show. Será este domingo, 14 de septiembre, entre las 11:00h y las 15:00 h, y también habrá música en directo, food trucks y concurso de Miss Pin Up y hasta una Wedding Chappel al estilo de Las Vegas para completar esta jornada, que es de acceso gratuito.

El evento irá acompañado de varias actuaciones musicales con Juanito Percha a la cabeza, para trasladar a los asistentes a un ambiente rockabilly. También tocará Christa Elmer con su inconfundible swing.

El American Car Show es un viaje a los años 50. / Port Adriano

Después tendrá lugar el concurso de Miss Pin Up, con 800 € en premios, además de premios ofrecidos por la Maison Codage SPA & Hotel Kimpton Mallorca. “Este certamen se ha ido consolidando poco a poco en este evento y se ha convertido en uno de los más grandes de España en cuanto a cuantía económica de los premios”, destacan desde Port Adriano.

Un año más, la plaza central del puerto será un gran escenario con música, coches increíbles y varios food trucks para disfrutar de hamburguesas y perritos en el mejor ambiente americano.

Además, el evento contará con una tienda dedicada a las pinup girls para todas aquellas que quieran volver a los años 50 americanos y hasta una Wedding Chappel estilo Las Vegas por si alguien quiere pasar por el altar.