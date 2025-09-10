Can Majoral, cuatro décadas de vinos singulares y ecológicos

Can Majoral es una bodega familiar situada en Algaida que desde 1979 se dedica a la producción de vinos con un marcado carácter ecológico y con un fuerte vínculo con el entorno. El proyecto fue iniciado por Andreu Oliver Oliver y con el paso de los años se ha consolidado como un referente en la isla gracias a la continuidad generacional de la familia que actualmente participa de manera conjunta en las tareas de cultivo, vinificación y comercialización.

La uva se elige ramo a ramo. / Can Majoral

Mínima intervención en todo el proceso de elaboración de vino

La filosofía de la bodega se basa en un respeto absoluto por el fruto y en la búsqueda de una mínima intervención en todo el proceso de elaboración de vino. Esto implica trabajar con levaduras autóctonas que permiten una fermentación natural, aplicar dosis reducidas de sulfuroso y realizar un control detallado de cada etapa de producción con el objetivo de obtener vinos singulares que expresen de forma fiel la identidad del viñedo.

De este modo, los viñedos de Can Majoral se cultivan bajo criterios estrictamente ecológicos desde los inicios del proyecto y están certificados por el Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica, organismo que garantiza la aplicación de la normativa europea en materia de agricultura ecológica. No se emplean fertilizantes de síntesis ni productos químicos y se lleva a cabo un seguimiento constante del estado sanitario de las plantas.

Can Majoral ofrece una amplia gama de vinos que reflejan tanto el potencial de las variedades autóctonas como la adaptación de cepas foráneas. / Can Majoral

Además, las parcelas principales se localizan en dos zonas diferenciadas. En Son Reus, al pie del camino hacia Pina, predominan los suelos arcillosos de tonalidad rojiza que aportan riqueza y estructura a las uvas. Y en Son Roig, en un paisaje rodeado de almendros, algarrobos e higueras, se encuentran suelos calcáreos que favorecen especialmente el desarrollo de variedades locales.

Can Majoral ofrece una amplia gama de vinos

En cuanto a la producción, Can Majoral ofrece una amplia gama de vinos que reflejan tanto el potencial de las variedades autóctonas de Mallorca como la adaptación de cepas foráneas a este territorio.

Por un lado, cabe destacar la línea de vinos más jóvenes , los llamados Butibalausí . Son tres vinos (blanco, rosado y tinto) que se elaboran a partir de variedades tradicionales de Mallorca con una aportación de variedades foráneas.

, los llamados . Son tres vinos (blanco, rosado y tinto) que se elaboran a partir de de Mallorca con una aportación de variedades foráneas. Por otro lado, Can Majoral trabaja otra línea solo con variedades autóctonas , donde cada vino se elabora con una sola variedad . Un ejemplo de ello son Callet , Gorgollassa o Mantonegro .

, donde cada vino se elabora con . Un ejemplo de ello son , o . Finalmente, una tercer línea trabaja con vinos ‘de guarda’, es decir, vinos de crianza que están largas estancias en botas o maderas. Un ejemplo de ello son Galdent, Son Blanc, s’Heretat, Son Roig o Turgent.

Recuperación de variedades locales

De este modo, el trabajo de Can Majoral refleja el compromiso de una familia con la viticultura ecológica y con la producción de vinos que transmiten la autenticidad de su origen, además de la recuperación de variedades locales como la Gorgollassa. Así, la combinación de un viñedo gestionado con criterios sostenibles, una filosofía de mínima intervención y un entorno natural privilegiado convierten a esta bodega en un referente enológico de Mallorca y en un ejemplo de cómo tradición y calidad pueden unirse para ofrecer vinos singulares y de identidad propia.