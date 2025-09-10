Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Esperamos la llegada de..."
Con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas
Ricardo Castelló
Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.
En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".
El experto del tiempo ha avisado a la sociedad española de lo que sucederá en los próximos días en la Península: "Esperamos la llegada de importantes borrascas desde el Atlántico, produciendo viento y temperaturas más templadas".
No obstante, el burgalés ha señalado que "a pesar de la llegada de estos días de cierta inestabilidad, hablamos también de un importante anticiclón que se va a situar más de cara a la segunda quincena, con importancia sobre el continente europeo y produciendo un bloqueo".
La alta intensidad del viento se debe a la llegada de borrascas desde el Atlántico. Para el resto de la semana, Jorge Rey ha manifestado que el viento será portagonista en las calles: "El miércoles se va notar demasiado, el jueves todavía, el viernes ya iría un poco a menos, el sábado y el domingo ya desaparecerá".
No obstante, el viento no será el único protagonista durante la semana, debido a que se esperan tormentas: "Las precipitaciones se extenderían por áreas del Cantábrico e irían a menos en áreas del Levante, todavía llegando, aunque con mucha más debilidad, en puntos de Baleares".
"El jueves van a menos ya en muchos puntos del este. Sin embargo, se intensifican en puntos de Galicia o de Castilla y León, entre otros", ha señalado.
Para el viernes, Jorge Rey ha comentado que se esperan que "algunos restos lleguen a Catalunya". Aparte, la situación meteorológica será parecida durante el día de sábado, aunque el domingo volverá a reinar el sol en muchos puntos de España.
