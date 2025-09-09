Tres restaurantes de Baleares optan a un premio a la mejor apertura del año en España

Tres restaurantes de Baleares, Óseo y Osma, ambos situados en Palma, y Aquiara, en Ciutadella, están nominados entre las mejores aperturas del año 2024 en España en los premios Thefork Awards.

La nueva edición de TheFork Awards con Mastercard ha nominado 41 restaurantes, distribuidos en 14 comunidades, ha detallado en un comunicado la aplicación de reservas que da nombre al premio.

La selección la han hecho 58 chefs y los finalistas se desvelarán el 4 de noviembre en una gala que se celebrará en Madrid.