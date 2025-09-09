La sorpresa de dos jóvenes al ver su habitación en un hotel de Palma.

Dos jóvenes se han hecho virales tras compartir su reacción al entrar por primera vez en la habitación de su hotel en Palma, perteneciente a la cadena Aubamar Hotels. Nada más abrir la puerta, la sorpresa fue inmediata: “Estamos flipando”, se escucha en el vídeo, mientras descubren que su estancia incluye un solárium privado con acceso directo a la piscina.

Un espacio que parece “una luna de miel”

En la grabación, las chicas muestran incrédulos la amplitud de la habitación, el mobiliario y el acceso exclusivo al agua. “Nunca he vivido esto”, dice una de ellas mientras señala la terraza, las hamacas y la piscina que se abre justo a los pies de su solárium. Entre risas, comentan que el espacio “parece una luna de miel” y destacan detalles como el enorme armario o las plantas decorativas que aseguran “tener que regar”.

Entre la envidia y el humor en redes

El vídeo ha generado numerosas reacciones, en las que se mezclan la admiración y la ironía. “No sé por qué me veo este vídeo si tengo mi cuenta bancaria en números rojos”, escribía un usuario, mientras otro advertía con cierto escepticismo que “en las plantas bajas de hoteles es donde más roban”. También hubo quien resumió la impresión general con un comentario más directo: “Maravilla, precioso”.

El hotel se suma así a la creciente oferta de alojamientos de lujo en Palma, donde las habitaciones con acceso directo a la piscina comienzan a consolidarse como uno de los reclamos más valorados por los visitantes.