Capitán de yate en Baleares: "La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día"

Trabajar como capitán de yate en Ibiza se ha convertido en una de las profesiones más demandadas durante la temporada estival. El auge del turismo náutico, sumado al atractivo de navegar por calas y aguas cristalinas del Mediterráneo, genera una fuerte demanda de profesionales capaces de pilotar embarcaciones de recreo. Para muchos marineros y patrones titulados, la isla representa una oportunidad de empleo bien remunerado y en un entorno privilegiado.

Pero, ¿cuánto se cobra? Según cuenta Merlin, capitán de yate en Ibiza, el salario varía "mucho" porque no tienen un convenio que lo estipule. "Dependemos de varios factores; entre ellos, experiencia, profesionalidad, gestión de equipo, idiomas, conocimientos de mecánica electrónica, entre otros muchos", explica en un vídeo que ha compartido en TikTok.

"Un capitán de yate puede cobrar entre unos 3.000 y 12.000 euros. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo un yate privado a uno de chárter, donde hay que incluir las propinas. Y no es lo mismo un yate de 10 metros que uno de 40 metros", agrega el capitán.

En este sentido, Merlin subraya que también hay que contar con el extra que suponen las propinas. "Las propinas que recibimos dependen de varios factores, entre ellos: nivel de atención y servicio que damos al cliente; número de tripulantes que vamos a bordo, ya que cuantos más seamos hay que dividir entre más; la embarcación, ya que si hay problemas puede afectar a la propina final. También depende mucho la nacionalidad del cliente: no es lo mismo tener un americano que está acostumbrado a dejar entre un 10 y un 20% en propina a un español que deja poco o nada", sostiene.

Y pone su caso como ejemplo. "Actualmente estamos recibiendo por tripulante alrededor de 200 euros por daycharter (alquiler de una embarcación por un día). La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por daycharter", concluye.