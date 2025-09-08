Tal vez esta sea la última foto conocida de Carles y Antònia. Una mañana de octubre, en una calle vacía de Palma, se los vio por última vez. Un paseo dominguero, con ropa sencilla y cómoda, sin cargar mochilas ni arrastrar maletas. La pareja iba de la mano por la Plaça del Mercadal.

Pero lo cierto es que se volvieron inhallables, se los comió la tierra. Sus móviles a partir del lunes no respondían mensajes ni llamadas de familiares y amigos, tampoco se pudieron comunicar con ellos los vendedores de seguros, los chulos de la cancha de pádel ni desde las entidades bancarias, siempre tan insistentes para ofrecer créditos y oportunidades imperdibles a toda hora.

La huida de este mundo enseguida encendió las alarmas en sus trabajos. «¿Alguien sabe algo de Carles?», preguntó el miércoles un compañero del taller mecánico. «Me pareció verlo la semana pasada por el centro de Palma junto a Antònia, pero no me respondió el saludo», contestó uno mientras revisaba el motor de un coche.

La situación era similar en la peluquería. «Chicas, ¿qué pasará con Antònia? Ha faltado tres días y ni señales de ella», dijo preocupada la dueña. Amanda y Virginia se miraron y respondieron «no sabemos» justo cuando entraban dos clientas tan graciosas y divertidas.

En esos días las páginas de Sucesos de los diarios contaron que la policía desmanteló varios puntos de venta de drogas, que el 061 una vez más asistió a un joven inglés tras precipitarse del quinto piso de un hotel, que dos mujeres se trenzaron a golpes de puño en un supermercado por no respetar la fila. Ni noticia de Carles y Antònia.

Entonces sus familiares y amigos dieron un paso más. Denunciaron la desaparición de ambos en una comisaría, convocaron a los medios de comunicación a una rueda de prensa, carteles con el rostro de ellos se difundieron con velocidad en las redes sociales.

También la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y las policías municipales se involucraron en la pesquisa, calle por calle, casa por casa. Se habló del tema en las escuelas, en los bares, en las discotecas. Todo el mundo buscaba a Carles y Antònia. Un hombre que vivía en el Port de Sóller dio una pista. Aseguró que vio a una pareja parecida cerca de un precipicio frente al mar. Nada. Por su parte, un conductor dijo que se cruzó en la carretera para el lado de Formentor con un hombre y una mujer desaliñados. «Probablemente hayan consumido drogas», diagnóstico ante una cámara de TV. Nada.

Los días pasaron, la preocupación aumentó, el miedo escaló. La madre de Antònia apareció en horario central de IB3. Habló maravillas de su hija. Recordó que fue buena estudiante, que es una excelente persona, trabajadora y muy amiga de sus amigas. «Un pan de dios», resumió entre lágrimas; junto a ella, el padre de Carles, compungido, destacó las cualidades de Antònia y de su hijo.

A los pocos días, Carles y Antònia salieron de su escondite. Con temor y vergüenza, volvieron a la vida. Se comunicaron con sus padres. «Gracias, perdón a todos, estamos bien. Queríamos saber si nos querían».