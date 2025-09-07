El nuevo agosto

Queridos lectores, les confieso mi plan maestro. Mientras medio país se derretía en agosto peleándose por un trozo de sombrilla, yo andaba tramando algo mucho mejor: escaparme en septiembre. Sí, han leído bien. He decidido saltarme el circo veraniego y apostar por las vacaciones de otoño. Y no, no es porque sea rara (bueno, quizás un poquito), sino porque he hecho los deberes.

Primer descubrimiento: los vuelos de septiembre cuestan la mitad que los de agosto. Literalmente. Es como si las aerolíneas tuvieran un ataque de generosidad postvacacional. ¡Fanfarrias!

Segundo: imaginen playas sin parecer el metro en hora punta. Sitio para todos, agua cristalina visible (¡qué concepto tan revolucionario!) y la posibilidad real de relajarse sin esquivar balones de playa cada dos minutos o reguetón a todo volumen. Aunque si me ponen a Karol G, quizás me lo piense.

Tercero: temperaturas inhumanas. Nada de derretirse como un helado al sol o convertir cada salida en una expedición ártica con aire acondicionado a tope.

Y cuarto: restaurantes donde realmente puedes elegir mesa, camareros que no corren como poseídos y precios que no requieren hipotecar la casa.

Mi teoría es simple: septiembre es el secreto mejor guardado del turismo español. Mientras los listos se agolpan en agosto, los muy listos esperamos a que se vayan para disfrutar de algún lugar paradisiaco en paz.

¿El resultado? Vacaciones de verdad. Pero bueno, aunque estoy metida en la euforia vacacional, el resto del equipo sigue al pie del cañón, sudando tinta para traer las crónicas más jugosas y los eventos más exclusivos de la semana. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio mientras yo continúo planificando mi escapada.

1 Un siglo de música y memoria

El aire cálido de agosto llevaba algo especial este año en Felanitx. Entre el aroma del verano y el murmullo expectante de las familias, se respiraba historia. El municipio mallorquín ha vivido una celebración única: el centenario de sus famosas verbenas de Sant Agustí, una tradición que ha acompañado a varias generaciones de felanitxers bajo las estrellas del Parc Municipal de Sa Torre.

La programación especial ha sido un viaje en el tiempo. El libro 100 anys de verbenes a Felanitx, coordinado por Joan Ciria, se ha convertido en un tesoro documental, mientras que la exposición en las portasses de l’Hospici ha despertado sonrisas nostálgicas entre los visitantes. Carteles amarillentos y fotografías en blanco y negro han revivido décadas de bailes y canciones.

El broche musical ha estado a la altura: Amaral, Lori Meyers y Mägo de Oz han compartido la magia del escenario con artistas locales, demostrando que las verbenas siguen siendo el corazón cultural de Felanitx, un latido que marca el ritmo del verano mallorquín desde hace exactamente cien años.

2 Cuando el arte viste de verano

El Hotel Artmadams se transformó en un oasis de creatividad donde la pasión por la belleza cobró vida en todas sus formas. Sedi Behvarrad, con ese don especial que tienen quienes saben rodearse de magia, orquestó un encuentro íntimo entre el arte y la moda que dejó a todos los asistentes con el corazón lleno de inspiración.

Las obras de Tomeu Vives Colom conversaban en silencio con cada prenda de La Magnona, de Maria Ferrer Ramis, que sabe vestir a la mujer con elegancia natural. Mientras tanto, la voz de terciopelo de Maria Zanoguera acariciaba el ambiente, creando la banda sonora perfecta para esta noche de ensueño.

Pero lo más hermoso fue ver cómo las modelos caminaban: no solo desfilaban, sino que celebraban. Con esa alegría contagiosa y ese desparpajo que solo tienen las mujeres cuando se sienten verdaderamente libres y hermosas. Un verano más, este encuentro nos recuerda que la belleza, cuando se comparte, se multiplica.

3 Noche mágica de moda

Los exclusivos jardines del Cap Vermell Grand Hotel se vistieron de gala para acoger una velada que será recordada por mucho tiempo. La primera edición del Fashion Show del resort ha logrado lo que parecía impensable: fusionar moda, gastronomía y talento nacional en una experiencia única que ha cautivado a la sociedad mallorquina.

Puntual a las 18,30 horas, el desfile arrancó con la propuesta tribal y consciente de Johnatan Mesquida (Johnny Mesq), quien desde Eivissa presentó una colección que respiraba la magia de las pitiusas. Sus creaciones en algodón y lino natural, con toques western vintage y casual moderno, transportaron a los asistentes por un viaje sensorial lleno de estampados vibrantes.

La sevillana Carolina Santos, al frente de la firma Lizzana, aportó esa elegancia tan española que caracteriza sus diseños. Sus propuestas, confeccionadas íntegramente en nuestro país, deslumbraron por su personalidad y frescura, dirigidas a esa mujer sofisticada que celebra su autenticidad.

La presentación corrió a cargo de la bella y carismática Martina Benvenutto, mientras que María Mir, alma mater del evento y directora de Relaciones Institucionales del establecimiento turístico, demostró una vez más su buen hacer organizativo. Con stands de productos locales como Licors Moyà y Can Axartell, y la música del DJ T-Mark, la velada se convirtió en una celebración del lujo auténtico y local. Una apuesta ganadora que posiciona Cap Vermell como referente experiencial en Mallorca.