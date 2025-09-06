Roger Federer y la batalla más insólita del tenis mundial

El suizo llegó a la isla en mayo de 2007 para protagonizar, junto Rafa Nadal, uno de los partidos más insólitos de la historia del tenis. Bautizado como Batalla de las Superficies, los tenistas se enfrentaron en una cancha con la mitad de la pista de hierba y la otra mitad, de tierra.

El partido de exhibición entre el número uno del mundo y su gran rival, se diseñó para promocionar la isla. No en vano, en pocas horas se agotaron todas las localidades, y 7.600 espectadores se trasladaron hasta el recinto del Palma Arena para presenciar el enfrentamiento. "Para mí es una sensación especial jugar en Mallorca y sobre todo un orgullo y un honor que venga aquí el número uno" comentó el tenista de Manacor.

Turista en la isla

Federer, que nunca antes había estado en la isla, estuvo acompañado por su mujer, la ex-tenista Mirka Vavrinec. Aprovechó su estancia para visitar la ciudad, junto a Nadal y el presidente del Govern, Jaume Matas. Se detuvo en la capilla de Sant Pere de la Catedral para contemplar la obra de Miquel Barceló.

Nadal se impuso en casa

El partido se ofreció en directo por las principales televisiones de medio mundo. Y en la pista se pudo ver a tenistas internacionales como Carl Uwe Steeb y Richard Krajicek. Finalmente, en la batalla se impuso Nadal. Pronóstico de los meses que seguirían; ese mismo mes le derrotó en la final del Roland Garros, un año más tarde volvía a dejarle sin título en París.

Fue en la final de Wimbledon del 2008 donde los tenistas firmaron uno de los mejores partidos de la historia. Era la segunda vez que un español conseguía ganar el torneo. Roger Federer, quizá el mejor tenista de todos los tiempos, tardó meses en recuperarse y alcanzar de nuevo el número 1 del mundo.