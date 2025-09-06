Confinados los vecinos de Castromil por un incendio de nivel 2

La evolución del incendio forestal declarado en la mañana de este sábado a las 10.58 horas en Castromil (Zamora), en el término de Hermisende, ha obligado a elevarlo al nivel 2 de Índice de Gravedad Potencial (IGR) y a declarar el confinamiento inmediato de la población de Castromil.

Los accesos de entrada y salida ya se encuentran cerrados por la Guardia Civil mientras se deciden nuevas medidas, entre las que no se descarta la posible evacuación de los vecinos ya confinados.

Tal y como avanza EFE, el incendio se ha originado por causas aún desconocidas, aunque se apunta a que pudiera haber pasado desde la vecina A Mezquita, en Ourense, sobre las once de la mañana de este sábado y ha hecho que el avance de las llamas obligara a decretar ese nivel dos, en una escala ascendente que va de cero a tres, poco antes de la una del mediodía.

El viento ha propagado el avance de las llamas en dirección a la localidad zamorana, situada en la frontera con la provincia de Ourense, lo que llevó a la Consejería de Medio Ambiente a declarar inicialmente el nivel 1 (al requerir de medidas de protección de personas o bienes no forestales y posibilidad de que se tarden más de 12 horas en estabilizarlo) y, posteriormente, el 2 en un espacio de tiempo inferior a dos horas.

Sobre la zona se encuentran trabajando cerca de una treintena de medios, entre ellos una decena de helicópteros, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, tres bullzócer, cinco brigadas especializadas dos técnicos y cinco agentes medioambientales.

El nivel 2 se declara cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de la protección o protección de los bienes o que comporten un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Al tiempo, también se puede declarar en caso de que el incendio obliga al establecimiento de cortes parciales o totales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia, vías férreas, instalaciones singulares amenazadas, afección a espacios naturales protegidos o que suponga un peligro para masas arboladas superiores a 300 hectáreas.