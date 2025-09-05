Vandalismo en Mallorca: dos personas intentan subir el molino de la calle Industria de Palma por sus aspas

El verano es el momento en que más turistas visitan Mallorca e inevitablemente es muy difícil controlar todo lo que sucede en la isla. La masificación en sitios culturales y de ocio se traslada tras una larga noche de borrachera a espacios emblemáticos de la isla que pagan las consecuencias del descontrol de las personas.

Y es que este pasado sábado, concretamente Palma, volvió a ser escenario de un acto incívico e impropio de los seres humanos. Según cuentan los testigos, dos turistas intentaron subir por las aspas de los míticos molinos que se encuentran subiendo la calle Industria en Palma. Algunos vecinos de la zona quedaron boquiabiertos ante lo que estaba sucediendo. "Nadie llamó a la policía", aseguran a Diario de Mallorca.

La historia de los Molinos de la calle Industria

Cuatro son los molinos que quedan de los siete que se levantaron a finales del siglo XIX en la capital balear. "El molí d’en Tià Gran, D’en Lluc, de Cas Coqué y d’en Burriada". Datados hacia 1680, los molinos son de tipología de torre con base (vivienda). En 1981 fueron declarados Conjunto Histórico Artístico y en 1983 se inició la restauración de los cuatro molinos.

Dos personas se agarran a las astas del molino para intentar subir más arriba. / DM

La queja vecinal

"Acabemos ya por favor con el vandalismo turístico, por favor, bañarse en fuentes, subir la mullara Ses Voltes y ahora esto. Por ser extranjeros se les permite todo. En su país ni se mueven y aquí piensan que todo vale y que somos tontos", explica una de las personas que fueron testigo del acto vandálico.

Los molinos de la Calle Industria en Palma / Consell de Mallorca

No es la primera vez...

'Chapuzón' en el Cúber

Este mismo año, recién estrenada la temporada turísitca, una mujer se estuvo bañando en el embalse de Cúber, en la Serra de Tramuntana, algo totalmente prohibido. No es la primera vez que en Mallorca se captan imágenes de turistas nadando en los embalses. Hace dos años, las imágenes de unos turistas bañándose en el Gorg Blau se volvieron virales en redes sociales.

Esta vez los turistas iban en motos de alquiler y realizaron movimientos peligrosos en la calzada que no pasaron desapercibidos por las ocupantes del vehículo.

Uno de los motoristas incívicos en la carretera del Cap Blanc. / .

La fuente de la Plaza de la Reina se ha convertido algunas veces en la piscina preferida de turistas para darse un chapuzón. En uno de esos actos vandálicos, un turista se quitó la ropa y se dio un baño ante la mirada sorprendida de los paseantes.

Pintadas en la Serra de Tramuntana

En los últimos años se ha extendido la costumbre de pintar señales en las rocas de la Serra como si fueran marcas de orientación. Aunque normalmente se hacen sin mala intención, los senderistas con más experiencia desaprueban esta práctica porque consideran que degrada el entorno y no es necesaria.

Recuerdan que los hitos solo tienen sentido para indicar un sendero inexistente y que, tradicionalmente, se hacen de forma discreta, apilando apenas tres o cuatro piedras pequeñas. Sin embargo, hoy en día también se ha popularizado levantar montones de piedras sin criterio alguno, lo que perjudica seriamente a los invertebrados que viven bajo ellas y que se ven desplazados cuando se mueven para construir estos hitos ilegales.

Basura en los refugios

Hace algunos meses, el colectivo Tramuntanyencs compartió unas fotografías tomadas en el refugio de montaña de Son Moragues, en Valldemossa. En ellas se ve el lugar lleno de basura de todo tipo, abandonada por visitantes que optaron por no recoger envases ni restos de comida, algo que cualquier persona con un mínimo de respeto por la montaña habría hecho.