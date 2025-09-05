Pasta a bordo: Eurowings y L’Osteria se unen para ofrecer un nuevo plato en sus vuelos a Mallorca

Desde el 1 de noviembre de 2025, los pasajeros de Eurowings podrán probar un plato exclusivo de pasta vegetariana en determinados vuelos: los Maccheroncini Colorati. Este plato ha sido desarrollado conjuntamente por la aerolínea y la cadena de restaurantes L’Osteria, adaptado específicamente para su consumo durante el vuelo.

La receta incluye salsa de tomate, pimiento, calabacín y berenjena salteados, cebolla suave y hierbas italianas. La pasta proviene de la fábrica propia de L’Osteria, Pastificio No.12, en Núremberg, donde se producen hasta diez toneladas de pasta al día en máquinas italianas.

Precio y beneficios adicionales

El plato estará disponible en el Wings Bistro por 8,90 euros, e incluirá un vale para un café que se podrá canjear en cualquiera de los restaurantes L’Osteria. La colaboración tendrá una duración inicial de al menos seis meses.

Opiniones sobre la nueva propuesta

Jens Bischof, CEO de Eurowings, destacó durante un viaje de prensa a Mallorca: “El viaje empieza a bordo, no solo al llegar al destino. Por eso damos tanta importancia a ofrecer una experiencia completa, y la comida de calidad forma parte fundamental de ello. Con L’Osteria hemos encontrado un socio excelente que comparte nuestra pasión por el sabor y la calidad”.

Por su parte, Stefan Höllen, vicepresidente de la cadena L’Osteria, señaló: “Estamos muy orgullosos de nuestra pasta y felices de poder ofrecerla ahora también por encima de las nubes. Estamos deseando ver la reacción de los pasajeros ante nuestros Maccheroncini Colorati y les deseamos desde ya ¡Buon Appetito!”.