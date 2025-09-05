La II Festa de la Pastisseria i dels Forns se celebrará en Palma y contará con la participación de 8 expositores

El Consell ha presentado este viernes la segunda edición de la Festa de la Pastisseria i dels Forns, que se celebrará el sábado 13 de septiembre en el jardín del Centre Cultural La Misericòrdia y que contará con la participación de ocho expositores que ofrecerán sus productos de elaboración artesanal.

El encuentro gastronómico, que coincide con los actos de celebración de la Diada de Mallorca, consistirá en una muestra de especialidades locales y una muestra de cocina en directo. También se rendirá homenaje a pasteleros y panaderos destacados de la isla por su dedicación y compromiso por mantener las recetas tradicionales. La muestra se llevará a cabo entre las 17 y las 20 horas, y el público podrá degustar los mejores sabores mallorquines con entrada libre y degustación gratuita.

La fiesta más dulce del año

La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, acompañada del director insular de Promoció Econòmica, Producte de Mallorca i Comerç, Álvaro Roca, ha presentado los detalles de la fiesta más dulce del año en el patio de la Misericòrdia.

El acto ha contado con la asistencia del chef Koldo Royo, presidente de la Associació de Cuiners Establerts a les illes Balears (ASCAIB), que ha participado en la organización del evento. También han estado presentes tres de los participantes de este año: Pep Trias (Forn i Pastisseria Trias); Gabriela Oliva (L’Oliva) y Pau Llull (Forn Fondo), que han deleitado a los asistentes con algunas de las creaciones artesanas que podrán desgutarse el 13 de septiembre.

La consellera Pilar Amate ha destacado que «con esta actividad ponemos en valor el producto de Mallorca que es el protagonista de la muestra y de los ingredientes que son necesarios para la elaboración de los dulces y la panadería típica de la isla, como el aceite o la almendra».

La Festa de la Pastisseria se ha presentado esta mañana / Consell de Mallorca

«Estamos muy orgullosos de haber puesto en marcha esta iniciativa dedicada a nuestras pastelerías y panaderías, que reconoce el gran trabajo que realizan estos profesionales que saben mantener vivas nuestras recetas tradicionales y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas tendencias e innovación en la repostería», ha añadido Amate, quien «ha animado a todos los mallorquines a participar en esta cita llena de sabor, tradición y que ofrece una auténtica experiencia culinaria».

Los participantes

El encuentro, que tuvo una excelente acogida el año pasado, representa una oportunidad para conocer las últimas innovaciones en el sector de la repostería y poder degustar las especialidades de los ocho participantes de este año: Forn i Pastisseria Trias, L'Oliva, Forn Fondo, Pastisseries Ángel, Gluky Palma, Forn de Búger, Narez i Cuart i Galletes Gori de Muro.

El encuentro gastronómico consistirá en una muestra gratuita de productos de elaboración de pastelería y panadería típicos de la isla. No faltarán los productos más tradicionales como ensaimadas o ‘doblegats’, junto con elaboraciones más innovadoras con ingredientes y productos de proximidad de nuestra isla.

También habrá un espacio dedicado a la cocina en directo en el que cada establecimiento participante dispondrá de un tiempo para realizar una demostración de sus técnicas de cocina. Paralelamente, se organizará un acto de homenaje a pasteleros de diferentes puntos de la isla por su trayectoria profesional y se les entregará un reconocimiento por su contribución a la gastronomía mallorquina.