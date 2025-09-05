Nunca costó tanto un cumpleaños en Ibiza: un restaurante cobra 27,50 euros por cortar una tarta

Celebrar un cumpleaños en Ibiza: suena a un placer caro. Un grupo de once amigos terminó la noche de cumpleaños en agosto en un restaurante y al final pagó la friolera de 697 euros. Eso supone unos 63,36 euros por persona, lo que probablemente esté dentro de lo normal para la isla en plena temporada turístico.

No hay nada gratis

Sin embargo, lo que causó malestar no fue el importe total, sino un recargo concreto en la factura: 27,50 euros por cortar la tarta. Y eso que era una tarta de cumpleaños que ellos mismos habían traído. El perfil de meteduras de pata en restaurantes @soycamarero en X (antes Twitter), que causó revuelo con la publicación, comenta el incidente así: «Cumpleaños en Ibiza: llevas una tarta al restaurante, todo va bien, pero cuando ves la factura, te das cuenta de que te han cobrado por cortar la tarta sin haberte informado previamente de este recargo. ¿Os parece bien o no?».

Las reacciones de los usuarios ante semejante noticia no se hicieron esperar y había todo tipo de opiniones. Mientras que algunos expresaron su malestar por el futuro de las visitas a los restaurantes, sobre todo con estos precios, otros entendieron la postura del establecimiento y fueron más comprensivos.

Una usuaria expresa claramente su consternación: «¡4,50 euros por cada cerveza de barril!!! 5 euros por cada Coca-Cola, 4 euros por cada agua con gas, 4 euros por cada botella de agua sin gas... Los 27,50 euros por cortar la tarta ya me parecen excesivos, pero el resto de precios son simplemente increíbles. ¡Qué locura!».

Otros, en cambio, defienden los precios y comprenden los recargos. «Me parece bien. Si llevo una tarta al restaurante, primero me informo de si está permitido. Llevo platos desechables, cucharas y mi espátula para tartas y la corto yo mismo. Lo que no se puede hacer es no pedir postre, dar más trabajo al personal y, además, esperar que sea gratis», escribe uno de los defensores.

Entre la indignación total y la comprensión del restaurante también se mezcla el escepticismo. Un usuario se pregunta por la credibilidad de la historia y pregunta: «¿Por qué está (la cuenta) en italiano? ¿No es Ibiza?».

Otros recargos en Ibiza

No es el primer incidente con recargos cuestionables en Ibiza. Pocos días antes, otro caso había causado malestar: una clienta de un restaurante publicó en X una factura en la que se le cobraban 12 euros por haber colgado una camarera su bolso en un gancho de la mesa, a pesar de que la oferta fue rechazada en un primer momento, pero luego impuesta por el personal. Solo después de presentar una queja se eliminó el importe.