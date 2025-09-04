Estos son tres privilegios de vivir en Mallorca según un creador argentino
Gianluca Pugliesee, conocido por el vídeo de la emotiva despedida con su abuela que se viralizó en abril, resume las ventajas de residir en la isla, aunque sus seguidores mallorquines han discrepado
El creador de contenido argentino Gianluca Pugliesee, que en abril conmovió a millones de usuarios con un vídeo despidiéndose de su abuela antes de viajar a España, ha vuelto a ser protagonista en redes sociales tras compartir su experiencia viviendo en Mallorca. En un clip reciente, el joven resume lo que considera los tres mayores privilegios de residir en la isla.
Transporte gratuito y descuentos en vuelos
El primero de los aspectos que destaca es que el transporte público, tanto de corta como de larga distancia, es totalmente gratuito para los residentes. “Esto lleva así ya dos años”, explica. A ello se suma el 75% de descuento en todos los vuelos nacionales, un beneficio exclusivo para quienes están empadronados en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Para Pugliesee, el tercer privilegio es el más importante: “Vivir literalmente rodeado de playas hermosas”. En el vídeo muestra imágenes del litoral mallorquín y subraya que, independientemente del lugar de residencia, “siempre hay una playa a 15 o 20 minutos”. En sus palabras, este hecho permite compatibilizar trabajo y ocio en el mismo día: “Podés trabajar e ir a la playa en el mismo día, mirá lo que es ese color de agua hermano, impresionante”.
El debate sobre la otra cara de Mallorca
Sin embargo, la publicación no solo ha generado admiración. En los comentarios se ha abierto un debate en torno a las dificultades de la vida en la isla. Algunos usuarios recuerdan que Mallorca también sufre problemas de gentrificación, precios de la vivienda en constante aumento y un coste de vida que muchos consideran “no equiparable a los sueldos locales”.
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Al menos diez detenidos en una nueva fase de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo en Mallorca
- Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo
- Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
- Ya hay castigo para Dani Rodríguez en el Real Mallorca