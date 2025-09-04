Estos son tres privilegios de vivir en Mallorca según un creador argentino

El creador de contenido argentino Gianluca Pugliesee, que en abril conmovió a millones de usuarios con un vídeo despidiéndose de su abuela antes de viajar a España, ha vuelto a ser protagonista en redes sociales tras compartir su experiencia viviendo en Mallorca. En un clip reciente, el joven resume lo que considera los tres mayores privilegios de residir en la isla.

Transporte gratuito y descuentos en vuelos

El primero de los aspectos que destaca es que el transporte público, tanto de corta como de larga distancia, es totalmente gratuito para los residentes. “Esto lleva así ya dos años”, explica. A ello se suma el 75% de descuento en todos los vuelos nacionales, un beneficio exclusivo para quienes están empadronados en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Para Pugliesee, el tercer privilegio es el más importante: “Vivir literalmente rodeado de playas hermosas”. En el vídeo muestra imágenes del litoral mallorquín y subraya que, independientemente del lugar de residencia, “siempre hay una playa a 15 o 20 minutos”. En sus palabras, este hecho permite compatibilizar trabajo y ocio en el mismo día: “Podés trabajar e ir a la playa en el mismo día, mirá lo que es ese color de agua hermano, impresionante”.

El debate sobre la otra cara de Mallorca

Sin embargo, la publicación no solo ha generado admiración. En los comentarios se ha abierto un debate en torno a las dificultades de la vida en la isla. Algunos usuarios recuerdan que Mallorca también sufre problemas de gentrificación, precios de la vivienda en constante aumento y un coste de vida que muchos consideran “no equiparable a los sueldos locales”.