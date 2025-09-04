El restaurante L'Osteria de Mallorca Fashion Outlet se inaugura el próximo martes

El restaurante de gastronomía italiana L'Osteria abrirá su primer establecimiento en la isla en el centro comercial al aire libre Mallorca Fashion Outlet, situado en Marratxí, el próximo martes, 9 de septiembre.

La fiesta de inauguración comenzará a las 19 horas y tendrá música de la mano del DJ Paco Colombás, además de una alfombra roja con photocall para los invitados, entre los que destacan la actriz Esther Schweins y la modelo y también DJ Gitta Saxx.

Los asistentes podrán disfrutar de una velada con abundante pizza, pasta, glamour italiano y sorpresas durante el evento, tal como informaron desde L'Osteria Mallorca Fashion Outlet.

Origen alemán

L’Osteria es una cadena con origen en Núremberg (Alemania), donde abrió su primer local en 1999. Ahora, cuenta con más de 200 ubicaciones y Mallorca se convierte en la primera ubicación de la marca en España.

El restaurante ofrece un menú centrado en platos italianos tradicionales, con especial atención a pizzas de gran tamaño y pasta elaborada al momento en cocina abierta. También dispone de opciones para llevar, pensadas para quienes quieran disfrutar de su comida fuera del local.

Además del menú, L’Osteria incluye en su oferta vinos mallorquines, entre ellos de la bodega Macià Batle, y bebidas como el tinto de verano.

Horario

El horario de apertura es de lunes a jueves de 12:00 a 23:00, viernes y sábados hasta las 24:00, y domingos y festivos hasta las 23:00.