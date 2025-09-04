El restaurante Botànic de Palma rinde homenaje a la artista Miju Lee

En el corazón del casco histórico de Palma, el restaurante Botànic, ubicado en el hotel de 5 estrellas Gran Lujo Can Bordoy Grand House & Garden, presenta un plato exclusivo que rinde homenaje a la artista coreana Miju Lee, cuya exposición “El jardín del Yeti” puede visitarse en las instalaciones del exclusivo establecimiento hasta el 31 de octubre.

La propuesta creada por el chef Andrés Benítez —Salteado de maíz con setas encurtidas en kimchi, salsa de chile Gochujang y yema curada— nace de la inspiración en la obra de Miju Lee, en la que las setas aparecen de forma recurrente; y de la riqueza de la cocina coreana, conocida por sus sabores fermentados y su equilibrio entre acidez, dulzor y picante.

Según explica Andrés Benítez, “con este plato he querido capturar el alma de la obra de Miju Lee a través de ingredientes que dialogan con su imaginario: las setas como elemento central, el kimchi como técnica de fermentación que aporta acidez, y el Gochujang para dar ese toque picante y profundo tan característico de la gastronomía coreana”.

La visita a “El jardín del Yeti” no solo es una inmersión artística, sino también una experiencia culinaria. Los visitantes pueden recorrer la exposición y, a continuación, degustar en el restaurante Botànic el plato creado especialmente para la ocasión.

Esta iniciativa marca el inicio de una propuesta singular: dentro del marco del acuerdo de colaboración entre Can Bordoy Grand House & Garden y la galería Marc Bibiloni de Madrid, Andrés Benítez elaborará un plato inspirado en cada una de las exposiciones que se celebren en el hotel, convirtiendo cada muestra en una experiencia sensorial completa que une arte y gastronomía.

'El jardín del Yeti'

La exposición “El jardín del Yeti”, comisariada por la galería Marc Bibiloni de Madrid, ha transformado Can Bordoy Grand House & Garden en un espacio onírico donde los sueños se confunden con la realidad. Miju Lee, nacida en Busan (Corea del Sur) en 1982, es reconocida internacionalmente por su capacidad de convertir emociones íntimas en imágenes sutiles y evocadoras, protagonizadas por su alter ego, el Yeti: un ser híbrido, tierno y emocional que habita entre lo real y lo imaginario.

Las piezas expuestas en el exclusivo hotel, que pueden visitarse hasta el 31 de octubre, son inéditas y se presentan por primera vez en España, ofreciendo al visitante un recorrido único por el universo poético de la artista.

Botànic

Inaugurado en 2021, Botànic fue el primer restaurante plant forward de Mallorca. Liderado por el chef Andrés Benítez, ha convertido a los vegetales en protagonistas de la alta cocina. Su propuesta combina técnica, sabor, sostenibilidad y una gran dosis de creatividad, en un entorno incomparable: el jardín privado más grande del casco antiguo de Palma.

Benítez, con experiencia en cocinas con estrella Michelin como Nerua, Sergi Arola Gastro o Bou, crea platos que fusionan ingredientes locales con sabores del mundo, inspirándose en la historia ficticia de un marinero mallorquín que transmitía a su hijo invidente la magia de sus viajes a través de los aromas y sabores.