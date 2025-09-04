Polémica en Palma por el vídeo de un padre que lleva a su hijo en moto montado al revés

Un padre ha generado controversia en Palma al ser grabado circulando en moto con su hijo, que viajaba sentado al revés en el asiento trasero. La escena ha abierto el debate sobre si esta práctica está permitida por la normativa de tráfico o supone un incumplimiento grave de las medidas de seguridad.

¿Es legal llevar a un niño en moto de esa forma?

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece con claridad que, para llevar a un pasajero en moto, el sillín debe estar homologado para dos personas. Esta homologación se puede comprobar en el permiso de circulación de la moto. No respetar este requisito no solo expone al menor a un riesgo elevado, sino que también puede conllevar sanciones económicas para el conductor.

En cuanto a la edad, la norma general indica que el pasajero debe ser mayor de 12 años e ir siempre a horcajadas, con los pies apoyados en los reposapiés laterales. Existen excepciones: los niños de 7 años o más pueden viajar como acompañantes únicamente si el conductor es su padre, madre, tutor o una persona autorizada, y siempre que puedan llegar con los pies a los reposapiés.

¿Y si el niño va al revés?

La polémica surgió porque, en este caso, el menor se encontraba sentado de espaldas a la marcha. Un comentario en redes sociales planteaba: “Pregunto, en este caso que tiene el baúl detrás, dará igual como vaya el niño, no? Si no hubiera nada pues es peligroso porque no tiene protección, pero en este caso, lo mismo da para atrás que para delante”.

La respuesta es clara: la normativa no contempla esta posibilidad. El acompañante, sea adulto o niño, debe viajar en la posición prevista por el fabricante, es decir, sentado a horcajadas y mirando hacia adelante. Aunque la existencia de un baúl pueda dar una falsa sensación de seguridad, circular de espaldas aumenta el riesgo de lesiones en caso de frenada brusca o accidente, además de incumplir las normas básicas de circulación.

Equipación obligatoria y recomendaciones

Además de la posición, la DGT recuerda que los menores deben ir equipados correctamente. El casco debe ser homologado y adaptado al tamaño de la cabeza del niño. También se recomienda indumentaria específica de moto —chaqueta con protecciones, guantes, pantalones largos y calzado cerrado— para minimizar los riesgos.