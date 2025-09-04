La marca mallorquina Quentin’S ha sido designada Bar de Cócteles Oficial de un encuentro gastronómico internacional

La marca mallorquina de coctelería Quentin’S, perteneciente al grupo Palma Emotions World, ha sido designada este julio como Bar de Cócteles Oficial de The Best Chef Awards 2025, uno de los encuentros gastronómicos más prestigiosos del mundo.

Es la primera vez que la organización incluye un maridaje oficial con la coctelería en su formato, ha destacado Quentin’S en una nota de prensa. La gala internacional de The Best Chef Awards 2025 tendrá lugar en Milán los días 1 y 2 de octubre, reuniendo a los mejores chefs del planeta.

“Este nombramiento es un orgullo y una gran responsabilidad. Es una oportunidad única para mostrar que la coctelería, al igual que la alta gastronomía, puede emocionar, innovar y representar a un territorio como Mallorca a nivel internacional”, afirma Valerio Petrillo, CEO y fundador de Palma Emotions World.

Nacida en 2019, la marca Quentin’S está presente en Mallorca con tres proyectos: Quentin’S American Bar, en el Paseo Marítimo de Palma; Quentin’S Saloon, en Santa Catalina, que se viralizó gracias a la comunidad de influencers; y Quentin’S Express, un servicio de catering especializado en experiencias de coctelería a medida.

Para la gala en Milán, la propuesta de Quentin’S contará con una carta diseñada por Pasquale Salzano (Operation Manager de Palma Emotions World) y Antonio Naranjo, con creaciones únicas pensadas para acompañar las experiencias culinarias de los chefs.