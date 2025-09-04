Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mallorca estrena su primera cafetería especializada en 'pancakes' japoneses

Fluffy abre sus puertas en la calle Andrea Doria con tortitas esponjosas al estilo japonés

Mallorca estrena su primera cafetería especializada en 'pancakes' japoneses.

Mallorca estrena su primera cafetería especializada en 'pancakes' japoneses.

Duna Márquez

Palma

Palma suma un nuevo espacio gastronómico a su emergente escena de cafeterías de brunch: se trata de Fluffy Mallorca, la primera cafetería especializada en pancakes japoneses, conocidas por su tamaño, textura esponjosa y aireada.

Tortitas para todos los gustos

En Fluffy Mallorca, los visitantes pueden disfrutar de estas tortitas servidas con una gran variedad de toppings dulces, como chocolate, Lotus o miel, así como opciones saladas. La carta se completa con cafés, batidos y tostadas, convirtiendo el local en un punto de encuentro ideal para desayunos y meriendas a media mañana.

Noticias relacionadas y más

La apertura de Fluffy Mallorca se suma a la lista de cafeterías que han apostado por especializarse en brunch y desayunos originales, un fenómeno en auge en los últimos años. La combinación de recetas internacionales, como los pancakes japoneses, con productos de proximidad y atención a la presentación, ha logrado captar tanto a residentes como a turistas interesados en nuevas experiencias culinarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents