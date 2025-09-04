Mallorca estrena su primera cafetería especializada en 'pancakes' japoneses
Fluffy abre sus puertas en la calle Andrea Doria con tortitas esponjosas al estilo japonés
Palma suma un nuevo espacio gastronómico a su emergente escena de cafeterías de brunch: se trata de Fluffy Mallorca, la primera cafetería especializada en pancakes japoneses, conocidas por su tamaño, textura esponjosa y aireada.
Tortitas para todos los gustos
En Fluffy Mallorca, los visitantes pueden disfrutar de estas tortitas servidas con una gran variedad de toppings dulces, como chocolate, Lotus o miel, así como opciones saladas. La carta se completa con cafés, batidos y tostadas, convirtiendo el local en un punto de encuentro ideal para desayunos y meriendas a media mañana.
La apertura de Fluffy Mallorca se suma a la lista de cafeterías que han apostado por especializarse en brunch y desayunos originales, un fenómeno en auge en los últimos años. La combinación de recetas internacionales, como los pancakes japoneses, con productos de proximidad y atención a la presentación, ha logrado captar tanto a residentes como a turistas interesados en nuevas experiencias culinarias.
