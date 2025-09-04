Inauguradas las nuevas dependencias del IB-Salut en el antiguo ambulatorio del Carmen
El edificio ha sido reformado con criterios de eficiencia energética y acoge los servicios más demandados por los usuarios
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este jueves la nueva sede del Servicio de Salud (Ib-Salut) en el edificio del antiguo ambulatorio del Carme de Palma, donde se han trasladado parte de los servicios corporativos que antes se prestaban en la calle Reina Esclaramunda.
Traslado de servicios clave para la ciudadanía
Al nuevo edificio se han trasladado los departamentos de Prestaciones, Atención al Usuario, Registro, Tarjeta Sanitaria, Responsabilidad Patrimonial, Infraestructuras, Servicios Jurídicos y Contratación, entre otros.
Prohens, que ha descubierto una placa conmemorativa para inaugurar la apertura del nuevo espacio, ha destacado que la Oficina de Atención al Usuario y el Departamento de Prestaciones, dos de los servicios más frecuentados por la ciudadanía, se encuentran en la planta baja de las dependencias, según informó el Govern en un comunicado.
Inversión de 6,4 millones de euros
La nueva sede del Ib-Salut ha supuesto una inversión de 6,4 millones de euros, de los cuales 3,8 millones han sido financiados con fondos de insularidad.
Un edificio moderno y eficiente
El inmueble cuenta con 4.277 metros cuadrados divididos en seis plantas y ha sido reformado íntegramente con el objetivo de mejorar su eficiencia energética. El sistema de climatización es de bajo consumo, se ha optimizado la entrada de luz natural y se han instalado placas solares en la azotea, entre otras medidas.
