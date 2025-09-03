La Gran Fiesta del Marisco regresa a Palma: todo lo que tienes que saber de MarisGalicia

La auténtica Gran Fiesta del Marisco regresa a Palma un año más y lo hace con más fuerza que nunca. Desde el viernes 5 hasta el domingo 28 de septiembre, MarisGalicia abrirá sus puertas en la gran carpa de Nou Llevant, junto al Diario de Mallorca. Un espacio de más de 1.500 m² convertido en un auténtico puerto gallego con capacidad para más de 1.000 personas, cocinas a la vista, barras, panadería, arrocería y hasta un vivero de mariscos.

Más de 40 toneladas de marisco fresco llegarán directamente desde Galicia en camiones-piscina. / MarisGalicia

¿Qué encontrarás? Más de 40 toneladas de marisco a precios populares

La propuesta mantiene sus cifras de vértigo: 40 toneladas de marisco, 15.000 botellas de albariño y ribeiro y más de 25.000 visitantes previstos. Bogavantes vivos que saltan antes de llegar a la plancha, percebes recién llegados del Atlántico, cigalas que se deshacen en la boca, pulpo a feira y jugosas patas de centollo son solo algunas de las estrellas de un menú que promete hacer las delicias de todos.

¿Cuál es el secreto de MarisGalicia? Camiones-piscina que trasladan a diario el producto vivo desde Galicia, sin intermediarios, lo que garantiza la frescura y los precios populares. El sistema de pedido sigue siendo tan sencillo como siempre: hoja en mano, recorrer los puestos y confeccionar un menú a medida, para después disfrutarlo cómodamente en el comedor, interior o terraza.

Todo ello regado con los ricos caldos gallegos y a unos precios muy populares para que nadie se quede en casa. Consejo para los visitantes, “lleva buen apetito, olvídate del reloj y disfruta de este festín culinario que tendrá como protagonistas a los mejores productos recién llegados de nuestras costas y algunas sorpresas más”, indica Manuel Gómez, Coordinador del evento.

Los productos son frescos y trasportados directamente de las costas gallegas. / MarisGalicia

Desde que comenzó su andadura en 2009, este evento ha recorrido las principales capitales del país: Madrid, Barcelona, Valencia, Vitoria, Sevilla, Pamplona, Bilbao, Tarragona, Gijón, Santander, San Sebastián, Albacete, León...

¿Cuándo se celebra MarisGalicia en Palma?

La gran carpa se instalará junto al Diario de Mallorca (Nou Llevant) del 5 al 28 de septiembre y el horario de MarisGalicia será de Lunes a Sábado de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:00 h. Los Domingos de 13:00 a 16:30 horas.

En total, son seis grandes stands que incluyen la panadería, con empanadas, tartas y el clásico pan gallego; el puesto de arroces, donde los maestros arroceros preparan con mimo recetas tradicionales; la pulpería, el espacio de plancha y cocidos, con un vivero en el que puedes elegir la pieza que quieres comer; un bar con vinos y licores y la zona de recuerdos.

Una cocinera muestra un gran pulpo. / MarisGalicia

Con todas las viandas en poder los comensales, “solo queda acomodarse para dar rienda suelta al paladar, chupar las cabezas de los langostinos y las patitas de las nécoras, apurar hasta el último grano de arroz de mariscos y regarlo todo con una buena botella de albariño o ribeiro”, exclama el Coordinador del evento.

Música, tradición y un ambiente marinero único

Todo este espectáculo gastronómico estará acompañado por música en vivo de gaitas y danzas gallegas. Los sábados por la noche, a partir de las 23:00 horas, el público no se resistirá a participar en el ritual y recitar el famoso ‘conxuro’ que protege de maleficios y espíritus extraños: «Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Demonios, duendes y diablos... Cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de nuestra alma».

Todo el espectáculo gastronómico estará acompañado por música en vivo de gaitas y danzas gallegas. / MarisGalicia

“MarisGalicia es una fiesta para todos los sentidos y así hay que entender esta cita”, apunta Gómez. Desde el espacio exterior, donde 40 grandes fotografías a modo de exposición muestran el turismo, la cultura y los productos de esta tierra, al interior de la carpa, donde la decoración con motivos marineros (redes, salvavidas, boyas), la música y los 'conxuros' de meigas alrededor de una gran queimada crean un ambiente muy especial.

Una experiencia también a domicilio

Esta edición se mantiene el sistema de pedidos para recoger, a través de whatsapp o teléfono. Hemos creado mariscadas exclusivas compuestas de productos que llegarán a casa en su punto. “¡Solo hay que hacer el pedido y venir a MarisGalicia recogerlo! Habrá un mostrador rápido de entrega de pedidos”, informa Gómez.