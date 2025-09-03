Abre la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
Marbella es el destino elegido por los prestigiosos empresarios belgas para la apertura de este espacio en que también ofrecen pasteles, helados y chocolates sin azúcar
Chaima Laghrissi
Dejar el azúcar y abrazar los hábitos sanos se ha convertido en todo un movimiento social. Cada vez son más los supermercados que apuestan por la venta de comidas 0.0% de azúcar o ‘light’. Ahora, las cafeterías se suman a este movimiento con la apertura de la primera cafetería y pastelería sin azúcar de Málaga.
Se trata de Zùsto Café by Eric – la primera franquicia de café sin azúcar en el mundo –, donde todo se elabora utilizando Zùsto, un “revolucionario” sustituto del azúcar que a menudo se llama "el primer azúcar del mundo sin azúcar".
Ubicado en el corazón de Puerto Banús, Marbella, este concepto innovador te ofrece helados, pasteles, tartas y más — todo sin azúcar añadido, pero con el mismo sabor y textura que el azúcar convencional.
Zùsto es una alternativa de azúcar revolucionaria que contiene un 75% menos de calorías y está hecha con un 65% de fibras dietéticas. Replica perfectamente el sabor, la dulzura y la estructura del azúcar, sin ningún inconveniente para la salud.
Al frente de la cocina se encuentra Eric Vermeulen, que aporta su visión refinada y creativa a cada postre. Desde croissants recién hechos hasta helados artesanales, Zùsto Café ofrece un equilibrio único entre la indulgencia y el bienestar.
El concepto fue creado por Thierry Huion, fundador de Zùsto Café, quien reunió innovación, experiencia culinaria y bienestar en un único modelo de franquicia. “Hemos creado los beneficios del azúcar, sin la carga”, dice Huion.
Con las “mejores” materias primas, más allá de pasteles y helados, Zùsto Café ofrece una amplia variedad de delicias sin azúcar, desde café, croissants recién hechos, helados artesanales, pasteles, cereales, mermeladas y piruletas hasta tabletas de chocolate de lujo de Bélgica.
“Zùsto permite a las personas disfrutar de momentos dulces nuevamente, de manera segura y deliciosa”, recalca Huion.
¿Qué lleva este azúcar sin azúcar?
El Zùsto posee:
- Índice glucémico de solo 22 (frente a 65 del azúcar tradicional)
- Solo 98 kcal por 100g (frente a 400 kcal del azúcar)
- Sustitución 1:1 por peso
- Libre de gluten, libre de OGM, libre de alérgenos y seguro para diabéticos
- Rico en fibras dietéticas y ayuda a reducir el contenido de grasa en las recetas
