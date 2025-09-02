La masterclass de pesca de 'raors' de la nieta de Matutes, María Monfort, en aguas de Baleares

María Monfort, nieta de Abel Matutes, ha utilizado las redes sociales para dar una masterclass de la pesca del 'raor' en Ibiza. La hija de Carmen Matutes ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que explica esta tradición familiar y de otras muchas familias de las islas de salir a pescar esta preciada especie el primer día en que se levanta la veda.

"Hoy es 1 de septiembre y eso significa que en mi familia, al igual que la de muchas que vivimos en las Islas Baleares, es un día muy especial. El 1 de septiembre es el primer día que se pueden empezar a pescar raors en la temporada", arranca el vídeo de la joven ibicenca, que pasea por la cubierta del 'Aiglón', el yate de su abuelo, con la parte de arriba de un biquini y unos pantalones blancos de hilo.

"Este es un pescado que se consume muchísimo en estas islas y, sin embargo, si se pescara todo el año se extinguiría", asegura Monfort, haciendo un poco de didáctica.

A continuación, la joven saluda a su abuelo, con el que se cruza, e invita a sus seguidores a compartir esta jornada pesquera: "¡Hoy os venís conmigo!", exclama. "¡Hola, abuelito!", dice en una imagen en la que aparece el patriarca de la familia, Abel Matutes, al que besa.

Corazón de cordero o lombriz

"Lo primero que tienes que hacer es venir a la estación de cebo y elegir si vas a pescar con corazón de cordero o lombriz", continua María Monfort con voz en off del vídeo mientras muestra la carnaza en una tabla de madera. "O puedes elegir también ambas cosas y tan sólo tienes que colocarlas en los anzuelos. Una vez colocados ya estás listo para pescar. Simplemente, tirarla [la caña] y esperar", explica María Monfort.

"En el momento en el que el plomo toca en el fondo del mar es cuando los 'raors' empiezan a picar y, cuando ya notas movimiento en tu caña y que pesa, la subes", relata la joven influencer mientras saca la caña del mar con un par de ejemplares del codiciado pez: "¿Ves?, ya está".

Monfort advierte que estos peces tienen unos dientes muy afilados y que tienden a morder. "Considero que es una tradición preciosa y espero que se pueda seguir haciendo de generación en generación", concluye la ibicenca.

Su novio, el piloto de MotoGP Jorge Martín contesta al vídeo de la influencer: "Me puedes pescaaaaaar? Gracias". Además de explicar cómo capturarlos, María Monfort muestra en un par de stories cómo se come el raor: "Se fríen".