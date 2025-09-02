¿FAN o Festival Park, el Embala't o la Correguda en Roba Interior? Las decisiones más difíciles para un mallorquín de la part forana

Tener un grupo favorito, la mejor verbena o un centro comercial de confianza es sin duda algo que marca el crecimiento personal de un 'partforaner'. Eso es lo que han intentado plasmar los influencers 'Araendonen' y 'De tres no en feim un' con su última publicación.

Estos cinco jóvenes mallorquines han subido un vídeo a sus redes sociales en el que el protagonismo se lo lleva la predilección por una cosa u otra. Llamado "Decisions impossibles Mallorca Edition part II", los dos grupos han elegido entre varias temáticas de la cultura mallorquina en la que solo podían escoger dos opciones.

Los influencers debían escoger entre centros comerciales, cossiers, fútbol o incluso sus gustos musicales. Al ser cinco siempre habrá un gusto que será mayoritario entre los protagonistas. La primera decisión es escoger entre Marratxí y Magaluf. Tras las primeras decisiones, uno de los integrantes de 'De tres no en feim un', se tira al suelo señalando que no quiere elegir por ninguno de los dos, que un 'partforaner' no va a estos municipios.

La siguiente decisión son los dos grandes centros comerciales de la isla. ¿Mallorca Fashion Outlet o el FAN Mallorca Shopping? Uno de los influencers matiza que su elección es el FAN al tener butacas para poder relajarse.

Además, los dos grupos eligen entre vídeos virales mallorquines. Esta vez tienen que quedarse con "Bernat Driver" o el mítico "En Joan de Son Suau", y el que gana es el primero de los dos.

La elección de cada temática

El siguiente reto es posicionarse entre algunos de los 'Cossiers' de Mallorca. Algaida i Montuïri son los municipios elegidos y cuatro de los cinco influencers se decantan por el último pueblo.

Una decisión que toman es su gusto musical. 'Araendonen' y 'De tres no en feim un' deben decidir si se quedan con Anegats o Antònia Font. Solo un integrante decide posicionarse a favor del grupo de los hermanos Debon. "Sóc s'únic amb un poc de gust musical". Otra elección mete el fútbol mallorquín en la cesta. O Llosentense F.C. o el C.D. Binissalem, dos equipos con rivalidad que se salva con un 3-2 a favor del Binissalem.

Los jóvenes se mojan sobre que acto de las fiestas es mejor, si la Correguda en roba interior de Bunyola o s'Embalat de Sencelles, donde el municipio de la Serra de Tramuntana sale victorioso.

La elección final entre un 'guiri' alemán o uno inglés provoca la huída de los participantes.