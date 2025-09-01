El Col·legi Oficial d'Enginyeria Industrial de Balears consolida su liderazgo en sostenibilidad aplicada y renueva su compromiso con 'Love the Mediterranean'

El Col·legi Oficial d’Enginyeria Industrial de Balears (COEIB) ha renovado su alianza con Love the Mediterranean, la iniciativa social y ambiental liderada por TrueWorld, consolidando así su papel como referente en sostenibilidad aplicada. En esta nueva etapa, el Colegio reafirma uno de sus valores esenciales: que la ingeniería es, ante todo, un motor social y humano al servicio de las personas y del territorio.

La renovación se celebró en el marco de la 43ª Copa del Rey MAPFRE, el evento deportivo más significativo de Baleares, donde el COEIB participó activamente en actividades educativas y de navegación sostenible. Gracias a este apoyo, más de 500 jóvenes pudieron disfrutar de salidas en el velero Galaxie, talleres de ciencia ciudadana y experiencias formativas ligadas al mar. La regata se consolidó así como un escaparate internacional para visibilizar el compromiso del Colegio con la educación, la innovación y la transición energética.

El reconocimiento a Love the Mediterranean, distinguida con el Premio Timón a la Mejor Iniciativa de RSC y seleccionada por la plataforma COMPARTE del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, avala el valor de esta alianza. Estos logros refuerzan la visión estratégica del COEIB: que la sostenibilidad no es un discurso, sino una acción tangible con impacto en la sociedad.

Con la mirada puesta en el futuro, el Colegio impulsa la creación de un Aula de Mar en Portocolom como parte de un programa educativo pionero para la Semana Azul, acercando la ciencia y la sostenibilidad a los más pequeños. Además, prepara un evento tractor internacional para movilizar a su cadena de valor y llevar agua y energía a comunidades vulnerables, donde estos recursos son cuestión de supervivencia.

El COEIB demuestra así que la ingeniería, lejos de ser solo técnica, es también cultura, equidad y compromiso humano, proyectando desde Baleares un modelo regenerativo y resiliente que conecta deporte, ciencia y sociedad.