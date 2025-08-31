Coleccionables

Llega septiembre y, como por arte de magia, los quioscos españoles sufren una metamorfosis espectacular. Donde antes había revistas del corazón y periódicos deportivos, ahora proliferan las colecciones más inverosímiles del planeta. Es el momento en que los editores se frotan las manos y lanzan al mercado desde ‘Minerales extraordinarios de los Pirineos’ hasta ‘Tractores legendarios del siglo XX’.

La psicología detrás de este fenómeno es fascinante. Durante el verano, nuestro cerebro está en modo relax total. Pero al regresar de vacaciones, necesitamos llenar ese vacío existencial que deja atrás la rutina playera. Y ahí aparece, como un oasis en el desierto urbano, esa revista que promete enseñarnos todo sobre los molinos de viento holandeses con una preciosa miniatura incluida.

El primer síntoma del síndrome es la justificación irracional. «Es que mi hijo podría aprender mucho con esta colección de barcos vikingos», nos decimos, ignorando que nuestro hijo tiene tres años y apenas sabe decir «mamá». El segundo síntoma es la negación selectiva del precio total. «Solo son 2,99 euros», pensamos, obviando alegremente que la colección consta de 147 entregas.

Lo más curioso es cómo estas compras desafían toda lógica económica. Gastamos 400 euros en una colección de coches en miniatura que podríamos comprar completa en cualquier tienda por 50. Pero no, necesitamos la emoción semanal, el ritual de búsqueda en el quiosco, la satisfacción de completar la estantería número a número.

Al final del año, contemplamos nuestro ‘museo’ personal con una mezcla de orgullo y perplejidad. Ahí están nuestros dinosaurios de resina, nuestros castillos medievales y nuestra colección de sombreros típicos del mundo. Y aunque sabemos que probablemente no los volveremos a mirar, una vocecita nos susurra: «El año que viene sacan una sobre volcanes activos...».

Pero retomemos el hilo de lo que realmente nos apasiona: relatarles cada detalle de cuanto acontece en el panorama social de Mallorca. Empezamos.

1 Glamour y vela en Puerto Portals

Las aguas cristalinas de Mallorca volvieron a teñirse de elegancia y adrenalina durante la celebración de la Puerto Portals 52 Super Sailing Week 2025, donde la aristocracia de la vela mundial desplegó sus mejores galas marineras en una de las citas más codiciadas del calendario internacional.

El exclusivo puerto mallorquín, convertido una vez más en centro de la sofisticación náutica, recibió a los titanes de los monocascos TP52 en la cuarta parada de un circuito que comenzó su singladura en abril con la Palmavela Sailing Week. Tras las escalas en Saint-Tropez y Bayona, y el Mundial de Cascais, estos gladiadores de fibra de carbono preparan su cita final en Porto Cervo.

Desde 2015, Puerto Portals ha sabido consolidarse como sede indiscutible de esta competición de Grand Prix, donde se conjugan la precisión técnica de los mejores regatistas del planeta con el refinamiento de un entorno que respira lujo por cada rincón de su marina.

Entre cócteles al atardecer y el rugido de las velas desplegándose al viento, la élite internacional confirma una vez más que Mallorca no es solo destino de sol y playa, sino también templo de la excelencia deportiva náutica más exclusiva.

2 Noche de amor entre viñedos

Cuando el amor verdadero encuentra su momento para celebrar, todo se vuelve mágico. La fiesta de boda de Juan Carlos Enrique y Aina Nadal en la bodega José Luis Ferrer fue una de esas veladas que quedan grabadas en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de vivirla.

Los jardines de la bodega se transformaron en el escenario perfecto para una celebración íntima y emotiva. Noventa y ocho personas especiales se dieron cita para acompañar a la pareja en este momento tan significativo de sus vidas. Juan Carlos, director de Onda Cero Baleares, y Aina habían elegido el lugar ideal para reunir a su familia y amigos.

La noche respiraba pura esencia mallorquina. El sopar a la fresca se convirtió en una experiencia sensorial completa, donde cada bocado se maridaba perfectamente con los vinos de José Luis Ferrer, creando esa atmósfera cálida y familiar que solo saben crear los buenos anfitriones.

Tommy Ferragut demostró una vez más su talento excepcional, cuidando cada detalle de la organización, decoración y protocolo. Su trabajo convirtió el espacio en un rincón de ensueño donde cada elemento contaba una historia de amor y cuidado.

La música fue el alma de la celebración. Barrilete Cósmico arrancó sonrisas y movió corazones, mientras que Juan Campos y Txema Sánchez se encargaron de mantener la pista de baile vibrante hasta altas horas de la madrugada.

Entre conversaciones entrañables, brindis emocionados y bailes espontáneos, los invitados fueron testigos de la felicidad genuina de una pareja que sabe rodearse de personas especiales. Una celebración que demostró que las fiestas más hermosas son aquellas donde el amor es el protagonista absoluto.

3 Tecnología y espiritualidad danzan en Sant Agustí

En la tranquila capilla de Sant Nicolau de la iglesia de Sant Agustí algo extraordinario ha sucedido. Palabras etéreas danzan en el aire, transformándose en figuras geométricas antes de disolverse como gotas de lluvia digital. Es la nueva propuesta de Charles Sandison para esta edición de la Nit de l’Art de Felanitx, una experiencia que convierte el sagrado espacio religioso de Sant Agustí en un universo de contemplación tecnológica.

El artista británico, cuyas obras han cautivado al público del Pompidou y el Reina Sofía, presenta Figures & letters, una videoinstalación que parece cobrar vida propia. Las proyecciones, generadas en tiempo real por algoritmos, crean una sinfonía visual donde las matemáticas abrazan la espiritualidad. No es casualidad que esta obra encuentre su hogar en un lugar dedicado a San Agustín, quien veía en los números un camino hacia lo divino.

La colaboración del compositor Pedro Tous añade una dimensión sonora que envuelve al visitante en una experiencia multisensorial. «Cada espectador debe formar parte de la instalación», explica el artista, invitando a sumergirse bajo esta peculiar lluvia de conocimiento digitalizado.

Los comisarios Sebastià Mascaró y Neus Cortés han sabido crear un diálogo perfecto entre patrimonio y vanguardia. Las palabras proyectadas, en su mayoría en castellano por su paso previo por la galería madrileña Max Estrella, incluyen términos filosóficos y referencias al origen humano que resuenan en las centenarias piedras del templo.

Esta propuesta democratiza el arte contemporáneo y ha contribuido a transformar Felanitx en el centro cultural del verano, donde la creatividad internacional encontró su hogar en el corazón de Mallorca, demostrando que el arte no conoce fronteras cuando se trata de emocionar y conectar con las personas.