Las visitas de Mijaíl Gorbachov a Mallorca

Pocas personalidades han visitado Mallorca con estados de ánimo tan diametralmente opuestos como el premio Nobel de la Paz de 1990. Mijaíl Gorbachov llegó por primera vez a la isla en agosto de 1992, en compañía de su esposa Raisa. Por entonces, ya había dejado la presidencia de la URSS en manos de Yeltsin, tras los sucesos del año anterior. La invitación partió de los Reyes de España.

Ambos matrimonios almorzaron en Marivent. Previamente, la pareja rusa se dio un baño de calor popular, durante su visita al castillo de Bellver, la catedral de Palma y el casco antiguo de la ciudad.

Gorbachov se hospedó en el Hotel Son Vida, donde ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que “el 80% de la población de mi país vive por debajo del nivel de la pobreza”.

Una segunda visita, con la ausencia de Raisa

Raisa Gorbachova falleció en septiembre de 1999. Durante su enfermedad, su esposo no se separó de su lado. El matrimonio había reservado ese año para veranear en Menorca, pero la enfermedad lo impidió.

Un año después de enviudar, el ex presidente soviético regresaba a Mallorca. Esta vez, se alojó en Formentor por invitación del Govern de Francesc Antich. Incluyó a la isla dentro de las visitas que cursaba a los enclaves que conoció junto a su esposa. Llegó acompañado de su hija Irina y su nieta Anastasia. Pasó sus vacaciones “tumbado como una foca”.