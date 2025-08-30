Dionís a Taula
Pagès de Son Catxo: De xeremies, ases i bon vi (i 2)
Com explicàvem la setmana passada, parlar de Pagès de Son Catxo és contar la història de Felip Arnau Rebassa. Avui, en aquesta segona i darrera part ens centrarem en el vi. Com vàrem comentar la setmana passada, a Son Catxo té sembrada una hectàrea de vinya i, a més, hi elabora sobrassada i hi cull oliva per fer oli. Tot i això, cal dir que el seu vi encara no prové de la vinya que té a la seva finca. Explica que, com ha après de la gent major, cal que el cep es desenvolupi devers una dècada perquè produeixi un fruit òptim. «Sé que podria fer-ne abans, a partir dels tres anys, però m’estim fer cas dels ensenyaments de la gent major, tenir paciència i esperar una mica més». Així, podem anunciar que en acabar aquesta dècada, si no hi ha res de nou, farà el vi a partir de la vinya que té en propietat.
Mentrestant, va arribar a un acord amb Jaume Ripoll, per a qui treballa a Vins Ripoll, per comprar una partida de raïm, concretament de la varietat moscatell de gra petit, que té sembrada a es Cós (Binissalem). Comenta que és com si fos seu perquè, a banda de pagar-li el fruit, fa la feina al camp amb en Jaume Ripoll, des d’esporgar fins a veremar, com també executa les tasques que cal dur a terme dins el celler, un espai on compta amb la saviesa de l’enòleg Tomeu Verdura.
L’etiqueta és obra de l’il·lustrador xilè Bering Comparini, qui ha agafat la imatge de la casa on viu Rebassa, Cas Manescal Collut, a Son Catxo (Búger) i hi ha afegit un arc de Sant Martí, símbol d’esperança i llibertat.
L’edició d’aquest vi és molt limitada, devers 400 ampolles. La primera anyada que va treure al mercat va ser l’any 2022 i la segona el 2023. L’any passat, per motius aliens, no en va poder elaborar, però enguany sí que n’hi haurà i fa comptes tenir-lo enllestit devers el mes d’abril de l’any vinent.
Hem tastat l’anyada 2023: és un vi que sorprèn, de groc lluent, amb aromes de brioixeria, pinya i meló madur. En boca és sec, amb un record delicadament dolç. Pot acompanyar molt bé un plat de tombet amb ous fregits, un pamboli amb calamar o un pop torrat servit amb verdures de temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
- Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’