El “Mercadona más raro de España” está en Palma, según un vídeo viral
Un usuario de Instagram destaca la peculiaridad del supermercado y abre el debate sobre si supone competencia desleal o un impulso para los comercios locales
Un creador de contenido en Instagram ha generado un intenso debate tras publicar un vídeo en el que asegura que el Mercadona más raro de España se encuentra en Mallorca, concretamente en el Mercat de l’Olivar de Palma.
Un supermercado dentro de un mercado tradicional
En el vídeo, el usuario explica que le resulta llamativo encontrar un establecimiento de una gran cadena como Mercadona en pleno interior de un mercado histórico de la ciudad, rodeado de paradas que venden frutas, verduras, pescados, embutidos y otros productos de proximidad.
La publicación acumula ya decenas de miles de reproducciones y comentarios. Algunos opinan que la presencia del supermercado perjudica la esencia y el equilibrio del mercado, mientras que otros defienden que atraer nuevos clientes puede beneficiar a todos. Algunos internautas incluso aseguran que la mezcla de gran distribución y producto de kilómetro cero refleja la realidad actual de los hábitos de consumo.
El Mercat de l’Olivar, entre tradición y modernidad
El Mercat de l’Olivar es uno de los espacios más emblemáticos de Palma. Fundado en 1951, siempre ha sido un punto de referencia para las compras de producto fresco y de proximidad. En los últimos años ha diversificado su oferta con bares de tapas, pescaderías-gastrobar y propuestas de restauración, y desde la llegada del Mercadona suma además la presencia de la gran distribución. Una combinación que, como demuestra este vídeo viral, sigue despertando debate sobre el futuro de los mercados tradicionales en Mallorca.
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: 'Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo
- Último adiós a Ana María Jaume, mujer del fundador de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”