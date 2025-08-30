El “Mercadona más raro de España” está en Palma, según un vídeo viral

Un creador de contenido en Instagram ha generado un intenso debate tras publicar un vídeo en el que asegura que el Mercadona más raro de España se encuentra en Mallorca, concretamente en el Mercat de l’Olivar de Palma.

Un supermercado dentro de un mercado tradicional

En el vídeo, el usuario explica que le resulta llamativo encontrar un establecimiento de una gran cadena como Mercadona en pleno interior de un mercado histórico de la ciudad, rodeado de paradas que venden frutas, verduras, pescados, embutidos y otros productos de proximidad.

La publicación acumula ya decenas de miles de reproducciones y comentarios. Algunos opinan que la presencia del supermercado perjudica la esencia y el equilibrio del mercado, mientras que otros defienden que atraer nuevos clientes puede beneficiar a todos. Algunos internautas incluso aseguran que la mezcla de gran distribución y producto de kilómetro cero refleja la realidad actual de los hábitos de consumo.

El Mercat de l’Olivar, entre tradición y modernidad

El Mercat de l’Olivar es uno de los espacios más emblemáticos de Palma. Fundado en 1951, siempre ha sido un punto de referencia para las compras de producto fresco y de proximidad. En los últimos años ha diversificado su oferta con bares de tapas, pescaderías-gastrobar y propuestas de restauración, y desde la llegada del Mercadona suma además la presencia de la gran distribución. Una combinación que, como demuestra este vídeo viral, sigue despertando debate sobre el futuro de los mercados tradicionales en Mallorca.