Carlos Álvaro, 'el Catalatas': "El mundo de las conservas, al igual que está ocurriendo con Mallorca, se está orientando hacia el lujo"

Con más de 200.000 seguidores en redes sociales, Carlos Álvaro se ha convertido en todo un referente del mundo de las conservas. Bajo el apodo de 'el Catalatas', habla sin tapujos de un universo gastronómico en el que las latas han pasado de ser vistas como un recurso de supervivencia a convertirse en auténticos productos gourmet. Desde sardinas hasta mejillones o anchoas, su canal ha convertido este humilde formato en objeto de culto.

¿Cuál es el mayor mito que existe sobre las conservas?

Que una vez caducadas ya no deberían consumirse. En realidad sucede lo contrario: con el paso del tiempo la carne se vuelve más mantequillosa y melosa, hasta convertirse en un auténtico placer de dioses. En Francia, de hecho, las latas ya no llevan fecha de caducidad, porque lo que en España se etiqueta así es solo una fecha de consumo preferente. Mientras sean productos frescos —no congelados— y estén conservados en aceite de oliva y no en escabeche o tomate, no hay problema; al contrario, mejoran con los años.

Ha afirmado en varias ocasiones que las latas españolas son las mejores del mundo. ¿Por qué?

Lo digo con total seguridad. Francia podría competir, pero su talón de Aquiles es que lo enlatan todo en aceite de oliva virgen extra y eso embadurna el sabor. La variedad que tenemos en España en pescado y marisco es incomparable. Solo en el atún reconozco que Portugal nos supera.

¿Cuál es su preferida?

Tengo muchas, es difícil elegir. Una de ellas es de Alma Galera, una pequeña marca con hornos centenarios donde preparan unas truchas y caballas ahumadas increíbles. También me quedo con las anchoas Xaia, hechas por Iñaki Susperregui. Normalmente hacen falta quince personas para limpiar unas anchoas, pero él lo hace completamente solo. Tienen un precio elevado, unos 20 euros, pero para mí son las mejores del mundo. El atún al curry de La curiosa también está para chuparse los dedos.

El filete de Caballa de Alma Galega / Carlos Álvaro

La edad del lujo en las latas

¿Se están convirtiendo las conservas en un producto 'gourmet'?

Sin duda. Ya no se ven como un recurso de batalla, ahora hay marcas de lujo que pueden costar 60 euros la lata. Es un proceso parecido al de Mallorca: todo se está orientando hacia el lujo y eso es un arma de doble filo, porque los precios se disparan y se convierte en algo exclusivo para quien tiene un alto poder adquisitivo. Yo no quiero formar parte de eso. Por suerte todavía hay marcas que respetan a sus clientes de siempre y ofrecen precios razonables. Los mallorquines, por ejemplo, hemos cometido el error de vender todo al extranjero a precio de extranjero y con ello hemos matado la isla.

¿Puede una persona alimentarse únicamente de latas y mantener una dieta saludable?

No soy nutricionista, y es verdad que algunas conservas tienen un contenido alto en sal, lo que puede ser un problema para ciertas personas. Pero yo creo que sí, siempre que se combinen con verduras frescas. Es un mito eso de que las latas son solo para supervivencia: se pueden elaborar auténticos platos gourmet con ellas.

¿Cómo surgió la idea de dedicarse a subir contenido sobre algo tan inusual?

La raíz de todo está en el whisky. Durante muchos años fui coleccionista de botellas y quería abrir un canal de YouTube para subir catas. Pero en 2015 leí un artículo de José Carlos Capel, creador de Madrid Fusión, sobre cómo las sardinas en lata podían crecer en valor como el vino. Me fascinó tanto que esa misma tarde compré latas a montones, y hasta hoy tengo más de 500. En 2021 decidí abrir mi canal sobre conservas, siempre con un punto de vista honesto: nunca he mentido sobre mi opinión, ni siquiera cuando las marcas me envían productos de regalo.

Algunas latas de la colección de más de 500 conservas de Carlos Álvaro / Carlos Álvaro

La propia marca de El Catalatas

¿Ha pensado en crear su propia marca? ¿Se atrevería con una conserva dedicada a Mallorca?

Es algo que casi nadie sabe, pero lo más probable es que el mes que viene se lance la web oficial del Catalatas, con la ambición de convertirse en la mejor tienda de conservas de España. En cuanto a una conserva mallorquina, lo tengo pensado: haría una de caparroig, otra de llampuga y quizá de gambas rojas de Sóller.

Si tuviera que sorprender en una cita romántica con latas, ¿qué menú prepararía?

Unas rajas salteadas con ajo, guindilla, vino blanco y pimentón para empezar. Si hubiera mucha hambre, unos espaguetis con berberechos. Y, por supuesto, unas anchoas, que nunca pueden faltar.

¿Y sí tuviera la oportunidad de comer con cualquier famoso?

Con Pilar García Muñiz. Cuestión de admiración, gusto musical y pronuncia la palabra “chicharras” como nadie. Utilizaría unas láminas de bonito y unas anchoas de Santoña.

Tiene una comunidad enorme de seguidores. ¿Se ha llevado alguna sorpresa especial?

Sí, el otro día me empezó a seguir Alejandro Sanz. También me siguen muchos actores, humoristas, deportistas y modelos: Pilar Castro, Goyo Jiménez, Miren Ibarburen, Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, o Berto Romero. Pero no le doy más importancia que a cualquier otro seguidor: todos valen lo mismo.

Después de hablar de conservas, de mitos y hasta de sus seguidores famosos, solo queda una duda: en un apocalipsis, ¿cómo lo llevaría?

Entre las latas y el whisky sería un holocausto muy feliz.